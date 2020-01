Colian rozszerza linię Grześki Tyci o trzy nowe smaki

Fot. materiały prasowe

Do obecnych na rynku Grześków Tyci dołączają Jeżyki Tyci, Toffino Tyci oraz O!rzeszki Tyci. Oferta z dużym potencjałem sprzedażowym, w perspektywicznej kategorii bitesów, dostępna jest od stycznia br.

Wprowadzeniu oferty na rynek towarzyszy silne wsparcie komunikacyjne w telewizji, internecie, prasie handlowej i na nośnikach reklamy zewnętrznej. W punktach sprzedaży zaplanowano ekspozycje na dedykowanych standach.

Obecnie oferta Grześków Tyci obejmuje 5 wersji smakowych, w opakowaniach od 100 do 120 g, w cenie 4,99 zl za opakowanie.

Bitesy to produkty przekąskowe, łatwe do dzielenia się, w poręcznej porcji, zwykle o gramaturze 100 -150 g i cenie ok. 5,50 – 7 zł za opakowanie. Cieszą się rosnącą popularnością, ponieważ idealnie wpisują się w aktualne trendy i zmieniające się potrzeby konsumentów. Żyjąc szybko, w ciągłym ruchu, Polacy coraz chętniej sięgają po przekąski, które podjadają „po drodze”, często dzieląc się z innymi. W Polsce istnieje ogromny potencjał rozwoju kategorii bitesów, gdyż jej udział w rynku jest ponad dwukrotnie mniejszy niż w krajach Europy Zachodniej.