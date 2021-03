Courir z 3. sklepem w Polsce

Courir, francuska sieć sklepów z obuwiem typu sneakers, otworzyła we Wroclavii swój pierwszy salon w tej części Polski.

Courir w języku francuskim oznacza „biegać”. Założona w 1980 roku pod tą nazwą sieć sklepów jest dziś liderem na rynku sneakersów we Francji i posiada tam ponad 250 sklepów. Poza macierzystym krajem salony Courir zlokalizowane są w ponad 50 miejscach na całym świecie.

Multibrandowy koncept Courir wyróżnia bogata oferta topowych modeli obuwia sportowego takich marek jak Nike, Jordan, Adidas, Puma, New Balance, Vans, Converse, Fila, CAT, Dr. Martens, Timberland, Lacoste oraz Havaianas. Courir to także produkty marki SMU, czyli asortyment dedykowany i dostępny jedynie w sklepach sieci.

We Wroclavii, Courir uruchomił swój trzeci sklep w Polsce, a pierwszy w tej części kraju.

Przeczytaj także: KappAhl otwiera pierwszy sklep w Elblągu

Salon Courir zlokalizowany jest na pierwszym piętrze Wroclavii. Zajmuje lokal o powierzchni 102 mkw.

Centrum handlowe Wroclavia, należące do Grupy Unibail-Rodamco-Westfield, zostało otwarte w październiku 2017 roku.