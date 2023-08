Crocsy mocno na fali. Firma odnotowała rekordową sprzedaż przekraczającą 1 miliard dolarów

Firma z Broomfield w stanie Ohio poinformowała, że ​​sprzedaż marki Crocs, która nosi jej nazwę, wzrosła o 13,8% do 833 mln USD.

W ujęciu regionalnym przychody w Ameryce Północnej wzrosły o 12,2% do 474,6 mln USD, podczas gdy przychody w regionie Azji i Pacyfiku wzrosły o 33,2% do 198,3 mln USD. Z kolei sprzedaż w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Ameryce Łacińskiej spadła do 160,1 mln USD, co oznacza nieznaczny spadek o 0,2%.

Ogółem dochody z działalności operacyjnej wzrosły o 28,4% do 318,5 mln USD. Rozwodniony zysk na akcję wzrósł o 31,4% do 3,39 USD w porównaniu z 2,58 USD w tym samym okresie ubiegłego roku.

„Osiągnęliśmy rekordową sprzedaż w drugim kwartale w wysokości ponad 1 miliarda USD, co stanowi wzrost rok do roku o 12% przy stałej podstawie walutowej. Zarówno marki Crocs, jak i HeyDude nadal zdobywają udział w rynku i wyróżniają się wygodnymi ofertami dla nowych klientów, czego dowodem jest dzięki wzrostowi DTC o 26% w drugim kwartale” — powiedział Andrew Rees, dyrektor generalny.

Crocs spodziewa się, że przychody w trzecim kwartale 2023 r. wzrosną o 3% do 5% w porównaniu z trzecim kwartałem 2022 r., co odpowiada przychodom w wysokości około 1,013 mld USD do 1,034 mld USD przy aktualnych kursach wymiany.