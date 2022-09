Cropp, House i Reserved zwiększą powierzchnię w Galerii Różanej o 570 mkw.

Nowy, większy metraż zyskają Reserved, House i Cropp. Sklepy zostaną otwarte w zupełnie nowych wnętrzach, wpisujących się w aktualne brand identity marek.

W pierwszym półroczu tego roku Galerię Różaną odwiedziło 1,1 mln klientów, a obroty wzrosły o ponad 60 procent.

- Cropp, House i Reserved to jedne z najpopularniejszych marek modowych w Polsce, dlatego tym bardziej cieszymy się, że nasi partnerzy biznesowi dostrzegają potencjał w naszych centrach handlowych i podpisują długoletnie umowy najmu. Efektywne zarządzanie portfelem marek obecnych w Galerii Różanej oraz inwestycje w budowanie pozytywnych doświadczeń zakupowych przynoszą efekty, który potwierdzają liczby – wzrastająca ilość klientów oraz bardzo dobre wyniki sprzedażowe najemców. Kontynuowanie współpracy z grupą LPP to efekt popularności tego wyjątkowego miejsca na handlowej mapie regionu. Galeria Różana jest bardzo dobrym miejscem do prowadzenia biznesu i tę perspektywę dostrzegają właśnie nasi partnerzy – mówi Anita Petrus, Senior Leasing Manager MMG.

Cropp, House i Reserved zwiększą łączną powierzchnię sprzedaży w Galerii Różanej o blisko 570 m². Reserved zaprosi klientów do sklepu liczącego 1143 m², Cropp zaprezentuje swoją ofertę na powierzchni 500 m², natomiast House zajmie 480 m². Wszystkie zyskają nowoczesne wnętrza i zostaną otwarte w drugim półroczu 2023 roku.