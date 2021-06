Cropp zmienia oblicze - nowy koncept w poznańskiej Avenidzie (galeria)

Cropp stawia na nowoczesny design, fot. mat. pras.

Salon Cropp otworzył się ponownie w Avenidzie Poznań w zupełnie nowym koncepcie. Na powiększonej o ponad 100 metrów powierzchni, klienci znajdą szereg designerskich rozwiązań.

Jakie zmiany czekają na Klientów po remoncie salonu? Szerokie wejście, przyciągająca wzrok witryna, jasne ściany, ciekawe faktury i akcenty kolorystyczne. Odświeżone, stonowane wnętrze podkreśla to, co składa się na definicję Croppa: autentyczność, różnorodność i świadomość tego, co się dzieje wokół brandu - również w kontekście ekologii. W designie nowego salonu zdecydowano się zaakcentować różnorodność poprzez siłę kontrastów. W tym celu zastosowano z pozoru ciężkie i mocne materiały w połączeniu z delikatnymi formami, uzyskując dzięki temu wrażenie lekkości. Dodatkowo, w trosce o środowisko, w aranżacji salonu wykorzystane zostały materiały z recyklingu i nadające się do ponownego przetworzenia oraz energooszczędne oświetlenie LED.



Cropp jest skierowaną do młodych ludzi, miejską marką odzieżową, należącą do LPP. Pierwszy sklep brandu powstał w Polsce w 2004 roku. Obecnie marka posiada 387 sklepów, w tym 182 zlokalizowanych w Polsce. Salon w Avenidzie Poznań jest 5. sklepem marki w Poznaniu.