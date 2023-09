Czarne chmury nad Pepco. Co dalej z siecią?

20 września za jedną akcję Pepco trzeba było zapłacić 25,84 zł, a 21 września - 26,50 zł. Od początku roku wartość akcji spółki zmniejszyła się o 35 proc., a od rekordowego notowania - aż o połowę.

Kurs akcji odbiciem zawirowań w Pepco

W tym miesiącu papiery Pepco straciły już jedną piątą. Kurs jest odbiciem ostatnich kłopotów spółki. Kilkanaście dni temu rezygnację z funkcji dyrektora generalnego Pepco złożył Trevor Masters. Andy Bond, prezes zarządu, obejmie stanowisko prezesa wykonawczego. Będzie zarządzał firmą do czasu powołania dyrektora generalnego. Zanim Trevor Masters dołączył do Grupy Pepco przez ponad 30 lat zdobywał doświadczenie w Tesco, gdzie zajmował stanowisko dyrektora generalnego Tesco International, nadzorując działalność w 10 krajach. Był także prezesem Tesco w Europie Środkowej i Turcji.

Przy okazji jego odejścia, Pepco zaktualizowało wytyczne EBITDA (MSSF 16) na rok kończący się 30 września 2023 r. Grupa spodziewa się, że wynik EBITDA będzie nieco niższy od pierwotnych założeń.

Spółka potwierdza, że ​​osiągnie cel dotyczący otwarcia nowych sklepów netto na rok 2023, wynoszący 550 sklepów. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku (do końca czerwca 2023 r.) grupa otworzyła 325 nowych sklepów netto.

Bankructwo Steinhoff International nie pomaga Pepco

Długi cień na przyszłość Pepco nadal rzuca sytuacja jej właściciela, Steinhoff International, który poprzez IBEX Retail Investments wciąż posiada 72 proc. udziałów w sieci. W lipcu Steinhoff ogłosił bankructwo, a na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu podjęto decyzję o rozwiązaniu spółki.



- Nie jest koniec sieci detalicznej Pepco. Steinhoff International nie jest jedynym właścicielem Pepco NV, lecz jedynie większościowym udziałowcem, kontrolującym 72% pakietem udziałów. Zasadniczo, Pepco NV to odrębna od Steinhoff International firma, a zadłużenie udziałowca nie jest długiem Pepco. Wobec faktu, że Steinhoff International ogłosił upadłość, na skutek serii księgowych skandali sprzed lat, dla inwestorów kluczowe będzie to, co stanie się z jej akcjami (udziałami) w Pepco NV. Firma będzie musiała sprzedać aktywa, aby spłacić wierzycieli - istotny wydaje się tu czas, który zyska na zebranie kapitału. To on może determinować z jak dużym dyskontem od rynkowej ceny firma zdecyduje się sprzedać udziałów w Pepco - tłumaczył w sierpniu Eryk Szmyd, analityk XTB.

Nowy właściciel uspokoiłby akcjonariuszy

Zdaje się, ze giełda oczekuje jasnej sytuacji. Nowy właściciel z pewnością uspokoiłby kurs i akcjonariuszy. Samo Pepco wypowiedziało się na naszych łamach odnośnie swojej kondycji.

- W czerwcu Grupa skuteczne zakończyła refinansowanie długu, dokonując pierwszej emisji obligacji o wartości 375 milionów euro, która spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów międzynarodowych i polskich, a wartość złożonych zapisów wielokrotnie przewyższała ofertę. Po udanej emisji obligacji Pepco otrzymało pozytywne ratingi od trzech wiodących agencji ratingowych - Fitch, S&P i Moody's, które zwróciły uwagę na solidność biznesu i zdrowy profil organicznego wzrostu - wynikający z programu rozwoju sieci sklepów oraz skali i atrakcyjnej oferty z segmentu value offering - podało biuro prasowe Pepco.

Analitycy podkreślają, że firma jest "zdrowa" i bez problemu znajdzie nowego właściciela. W ciągu 20 lat działalności w Polsce Pepco otworzyło blisko 1,2 tys. sklepów.

- Kursowi Pepco bardzo pomogłaby jasna deklaracja o zakończeniu procesu sprzedaży spółki. Chyba że inwestorzy finansowi będą stać na stanowisku, że rozwijają spółkę do momentu, kiedy będzie nadawała się do sprzedaży po wyższych cenach - powiedział w rozmowie z PAP analityk Noble Securities, Dariusz Dadej.