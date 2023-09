Czołowy dostawca Ikei zamyka fabrykę, polscy meblarze zwalniają pracowników

Problemy jednego z największych dostawców Ikei

Fabryka mebli Maja w Wittichenau w północno-wschodniej Saksonii produkowała dziennie 25 tys. mebli. Jak donosi zeit.de, jest ona jednym z największych dostawców Ikei na świecie. W grudniu tego roku przestanie jednak działać po ponad 30 latach istnienia. W efekcie pracę straci 450 pracowników.

- Ikea niespodziewanie oświadczyła, że kończy współpracę i kończy realizację wszystkich zamówień - wypowiada się cytowany przez zeit.de Uwe Gottschlich, dyrektor zarządzający Maja Moebelwerke.

Maja w Wittichenau to największa fabryka mebli w Saksonii. Ale tylko do końca 2023 roku. Wtedy zgasną tam światła. Przez lata firma w zbyt dużym stopniu polegała na swoim głównym kliencie, dostosowując produkcję do jego pomysłów — ocenia saechsische.de.

Jeszcze nie tak dawno branża meblarska przeżywała boom. Popyt na nowe szafy, sofy i stoły był tak duży podczas pandemii koronawirusa, że firmy meblarskie, jak Ikea, nie nadążały z produkcją. Wszystko zmieniło się po kryzysie pandemii i wybuchu wojny w Ukrainie. Przyszła wysoka inflacja, ceny wzrosły tak bardzo, że wielu klientów oszczędza teraz na większych zakupach, jak meble – diagnozuje zeit.de.

Niemieccy producenci mebli odnotowali do lata tego roku o ok. 12 proc. mniej zamówień w porównaniu z rokiem poprzednim. Według stowarzyszenia branży meblarskiej, niektóre z około 1000 firm działających na tym rynku musiały już wysyłać swoich pracowników do pracy w skróconym wymiarze godzin.

Cała polska branża meblarska cierpi

Szef jednej z największych fabryk mebli w Polsce, który nie chce podawać nazwiska, ponieważ zaopatruje również Ikeę i inne duże sklepy meblowe, w rozmowie z zeit.de stwierdza, że cała branża cierpi z powodu spadku sprzedaży do tego stopnia, iż optymistyczne prognozy na najbliższe miesiące i przyszły rok zostały porzucone – czytamy na stronie PAP.

- Ikea nie zawiera z nami, producentami, długoterminowych umów na dostawę na okres dwóch lub trzech lat. A dla każdego zamówienia negocjowane są nowe warunki. To sprawia, że producentom szczególnie trudno jest inwestować w maszyny i zakłady produkcyjne, ponieważ niepewność jest ogromna. Handlowcy nie tylko zmniejszyli zamawiane ilości, ale także coraz częściej zwracają się do producentów spoza Europy – opowiada cytowany przez PAP przedsiębiorca z branży meblowej.

Oznacza to, że polska firma zatrudniająca 2500 pracowników będzie musiała zlikwidować około 1000 miejsc pracy. Obroty spadną o 20-30 proc. Przedsiębiorca obawia się, że sytuacja w branży nie poprawi się, dopóki poprawie nie ulegną nastroje konsumentów.