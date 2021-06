Czterech nowych najemców w Galerii Mokotów

Salon marki YARGICI. Fot. materiały prasowe

Oferta warszawskiej Galerii Mokotów poszerzyła się o cztery nowe miejsca. Wśród nich są: kobieca marka Yargici oraz salon optyczny Fielmann.

Niedawno mokotowska Galeria przywitała turecką markę YARGICI, która dba o to, by każda kobieta czuła się piękna i wyjątkowa. W butiku YARGICI, na pierwszym piętrze Galerii Mokotów, klientki przymierzą zarówno kolekcje ubrań damskich, butów, biżuterii jak również odnajdą produkt dekoracyjne do domu.

Klienci centrum mogą także przyjrzeć się propozycjom salonu optycznego Fielmann, zaplanować wakacje w biurze podróży Coral Travel lub skosztować włoskiej pizzy prosto od LoveIT Pizza.