Czwarty sklep Hebe w Kielcach

Hebe to sieć oferująca wyselekcjonowany, różnorodny asortyment oraz produkty dostępne na wyłączność, m.in. marek Gosh, Hean, Bandi, Benton, Nacomi, Halloween czy Karl Lagerfeld. Hebe posiada bogatą ofertę kosmetyków naturalnych, koreańskich, dermo oraz profesjonalnych, a także szeroki wybór wysokiej jakości produktów do makijażu i akcesoriów, m.in. Hebe Professional.

Promocje na otwarcie

Poza tym, z okazji otwarcia nowego sklepu Hebe w Kielcach skorzystamy z „Cenowego szaleństwa” i „Promocji na otwarcie”, dzięki którym zakupimy wiele produktów do pielęgnacji i higieny osobistej do 50% taniej. Oferta obowiązuje tylko w nowo otwartym sklepie stacjonarnym w Galerii Echo przy ul. Świętokrzyskiej 20 w Kielcach w dniach 27 maja do 31 maja 2022 roku lub do wyczerpania zapasów.

Hebe w Galerii Echo przy ul. Świętokrzyskiej 20 w Kielcach otwarte będzie od poniedziałku do soboty w godz. 09:00-21:00, a w niedziele handlowe w godz. 10:00-20:00.