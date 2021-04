Czy czeka nas fala pozwów ze strony przedsiębiorców?

Obowiązujące rozporządzenie o zakazach i nakazach w dobie pandemii zawiesiło działalność branży beauty, fitness, gastronomii czy hotelarstwa co najmniej do 18 kwietnia. - Jeśli sądy będą wyrażać podobne stanowisko, jak w przypadku WSA w Opolu, może to oznaczać falę pozwów ze strony przedsiębiorców w najbliższych miesiącach i latach – uważa Michał Kołtunowicz, prawnik w Kancelarii Kijewski Graś.

Od początku pandemii COVID-19 pojawia się pytanie, czy Rada Ministrów może zakazać prowadzenia działalności gospodarczej. Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy dokonać analizy, w jakiej formie i na jakiej podstawie prawnej rząd wprowadza poszczególne zakazy oraz czy posiada odpowiednie upoważnienie ustawowe, tj. czy istnieje przepis ustawowy, który pozwala na wprowadzenie określonych zakazów w czasie trwania stanu epidemii.

Prawnik w Kancelarii Kijewski Graś Michał Kołtunowicz wskazuje, że prawo do prowadzenia działalności gospodarczej jest prawem zagwarantowanym w Konstytucji RP, która jest najwyższym aktem prawnym w hierarchii aktów prawnych obowiązujących w Polsce.

Konstytucja stanowi, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób.

