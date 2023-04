Czy wróci popularna promocja Orlen 30 gr? Kierowcy czekają

Staramy się stabilizować ceny paliw i to jest najważniejsze - powiedział Daniel Obajtek - Robimy wszystko, żeby w majówkę paliwo nie kosztowało 7 zł za litr. Daliśmy gwarancję, że w święta wielkanocne paliwa nie będą kosztowały więcej i nie kosztowały więcej. Postaramy się, aby w majówkę również nie kosztowały więcej - dodał.

Obajtek zapewnił na antenie RMF FM, że koncern stara się robić wszystko, by ceny paliw były “cenami właściwymi”.

Aktualne ceny na stacjach paliw

Według danych e-petrol.pl 19 kwietnia średnia cena benzyny Pb98 na stacjach paliw w Polsce wyniosła 7,42 zł/l, Pb95 - 6,82 zł/l, a oleju napędowego ON 6,71 zł/l.

Kierowcy czekają na letnie promocje na stacjach paliw

Kierowcy w dobie wysokich cen paliw wyszukują promocji i rabatów. Rok temu w okresie wakacyjnym wszyscy użytkownicy programu lojalnościowego mogli taniej zatankować na stacjach Orlen. Z promocji mogli korzystać wszyscy zarejestrowani uczestnicy programu VITAY, którzy mieli dostęp do aplikacji ORLEN VITAY lub posiadali tradycyjną plastikową kartę VITAY.

Wakacyjna promocja została przedłużona do 15 września. Każdy uczestnik promocji otrzymał 30 groszy rabatu na litrze dowolnego paliwa (EFECTA lub VERVA) w ramach dwóch tankowań do 50 litrów. Pozwoliło to nabyć w sumie do 100 litrów paliwa z rabatem. Dodatkową zniżkę otrzymali uczestnicy programu VITAY, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny.

Kierowcy wyczekują zatem kolejnych promocji.

Orlen podkreśla, że sprzedaż paliw w kanale detalicznym w Polsce nie jest głównym czynnikiem wpływającym na zysk PKN Orlen. W III kwartale 2022 r. tylko 4% zysku operacyjnego koncernu pochodziło ze sprzedaży na stacjach PKN Orlen w Polsce, a we wspomnianych 4% jest nie tylko sprzedaż paliw, ale też produktów pozapaliwowych. Spółka zaznacza, że około połowa przychodów Grupy Orlen pochodzi z działalności zagranicznej, głównie z Niemiec, Czech i krajów bałtyckich.