Damian Zapłata nowym prezesem eobuwie.pl

Damian Zapłata został powołany do Rady Nadzorczej eobuwie.pl 31 sierpnia br. i jednocześnie oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa zarządu eobuwie.pl, z dniem 1 września 2021.

- Będziemy kontynuować strategię dynamicznego wzrostu spółki i inwestować w jej rozwój międzynarodowy. Skupimy się na rozszerzeniu i uatrakcyjnieniu oferty dla naszych klientów, m.in. poprzez rozwój brandu MODIVO. Naszym priorytetem jest również wzmocnienie zasobów i zespołu technologicznego oraz rozwój szybkiej i efektywnej kosztowo logistyki, które są najważniejszymi ogniwami e-commerce. Jeszcze w tym roku uruchamiamy centrum logistyczne w Bukareszcie - zapowiada nowy prezes eobuwie.pl.

Doświadczony menedżer

Damian Zapłata jest absolwentem Europa Universitaet Viadrina w Niemczech. Ukończył również studia MBA na uczelni INSEAD we Francji i Singapurze. Swoją karierę zawodową budował m.in. jako członek zarządu Allegro.pl i prezes firmy First Data Polska, do której należy marka Polcard.

Wcześniej pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w Loyalty Partner Polska, będącego operatorem programu bonusowego Payback. W latach 2008-2010 był partnerem w McKinsey & Company.

Pracował w Polsce i na wielu rynkach zagranicznych, m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Chorwacji i na Bliskim Wschodzie.