Daniel Obajtek: nie łupimy kierowców

Prezes Orlenu odniósł się w wywiadzie do wyników spółki za I kw. br. "W I kwartale wykorzystaliśmy nasze moce przerobowe w 94 proc., aby zaspokoić zwiększony popyt na paliwa. Mamy rekordowy przerób. Sprzedaż wzrosła o 15 proc. i to jest również rekord. Jeżeli mówimy o detalu, to chcę bardzo mocno podkreślić - nie łupimy kierowców. Wynik EBITDA LIFO (wynik operacyjny powiększony o amortyzację według metodologii LIFO - red.) tego segmentu jest porównywalny do I kwartału 2021 r., mimo że w tym czasie sprzedaż wzrosła o 13 proc." - powiedział Obajtek. Dodał, że w tym czasie spółka obniżyła marże paliwowe w Polsce i w Czechach.

Pytany o ceny paliw na stacjach w kolejnych miesiącach, odpowiedział, że nie wiadomo, jak będzie rozwijał się konflikt wojenny i jak szybko inne kraje będą w stanie zwiększać wydobycie. "Są też kwestie techniczne związane z potencjałem przesyłu i transportu ropy. Tak więc nie będę bawić się we wróżenie z fusów. Sytuacja wojenna powoduje niepewność na rynku. Otoczenie makro, różnego rodzaju sytuacje losowe mogą zmienić diametralnie sytuację nawet w ciągu jednego dnia" - przyznał