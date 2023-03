Dealz ma już 200 sklepów w Polsce i chce mieć więcej

Na półkach nowego obiektu klienci znajdą ponad 3000 produktów międzynarodowych marek w konkurencyjnych cenach.

Jubileuszowy sklep Dealz, o powierzchni 520 mkw., otwarto w Parku Handlowym przy ul. Letniej 4 w Kłodzku.

Dealz w Polsce - ile sklepów, jakie plany

Pierwszy sklep Dealz w Polsce został otwarty w lutym 2018 roku w Swarzędzu koło Poznania. Dzisiaj jest ich już 200, a w najbliższych miesiącach planowane są otwarcia kolejnych punktów sieci.

- Otwarcie 200. sklepu to ważny krok milowy w rozwoju naszej sieci. Od początku roku otworzyliśmy już 15 nowych obiektów, a zamierzamy rozwijać się jeszcze szybciej, aby na koniec roku osiągnąć założony kilka miesięcy temu cel, jakim jest podwojenie liczby sklepów Dealz w Polsce do końca 2023 roku. Motorem napędowym tego wzrostu są oczywiście klienci – komentuje Marcin Langowski, CEO w Dealz Poland.

Nowy wygląd sklepów Dealz

Postępującej ekspansji sieci towarzyszy zmiana wyglądu sklepów, na którą oprócz nowego logo składają się między innymi zmienione wnętrze i aranżacja sklepów, a także optymalizacja asortymentu. Wszystko po to, aby zapewnić jeszcze wyższą jakość obsługi klientów.

Sklep Dealz w Kłodzku, fot. mat. pras.

Aby odpowiedzieć na rosnące potrzeby związane z dynamiką rozwoju sieci, kilka tygodni temu Dealz otworzył swoje pierwsze Centrum Dystrybucyjne w Polsce, które mieści się w Parku Logistycznym w Łyszkowicach, nieopodal przecięcia się autostrad A1 oraz A2. Strategiczna lokalizacja magazynu w centralnej Polsce pozwala na szybszą dostawę produktów do sklepów – w ciągu 36h od momentu złożenia zamówienia przez sklep.

Dealz w Polsce od 2018 roku

Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z silnych sieci detalicznych, tzn. Pepco, Dealz i Poundland, współpracujących z PGS, globalnym dostawcą. Grupa Pepco ma obecnie ok. 4000 sklepów w 19 krajach, włączając w to Wielką Brytanię i Irlandię, zatrudniając ok. 43 000 osób