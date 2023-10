Dealz otworzył 11 nowych sklepów w ciągu jednego. Zbliża się do 300 (zdjęcia)

Sieć Dealz, należąca do Pepco Group, znana z unikatowej oferty produktów międzynarodowych marek w atrakcyjnych cenach, ogłosiła otwarcie 11 nowych placówek w ciągu zaledwie jednego dnia. Ten krok przybliża firmę do realizacji założonego planu posiadania 300 sklepów w Polsce do końca bieżącego roku.