Dealz w nowej odsłonie. Trwa rebranding i remodeling sklepów sieci (galeria zdjęć)

Dealz z nowymi produktami, logo i wyglądem

Wszystkie nowe sklepy sieci są otwierane już w nowym formacie, a dotychczas działające będą sukcesywnie poddawane modernizacji. Do końca 2023 roku Dealz chce posiadać ponad 300 sklepów w Polsce, z czego ponad 30% w nowym koncepcie.

Jako pierwszy nowy wygląd zyskał sklep Dealz działający w Galerii Pestka w Poznaniu. Nowy koncept można podziwiać także m.in. w Zamościu, Kłodzku, Gorzowie Wielkopolskim oraz we wszystkich nowo otwieranych sklepach Dealz.

Zmiany widoczne są już od wejścia do sklepu, m.in. w postaci nowego logo sieci, które symbolizuje transformację identyfikacji wizualnej Dealz jako marki nowoczesnej, otwartej, międzynarodowej, podążającej za najnowszymi trendami. Podejście to widoczne jest również w samym sklepie dzięki nowej, przejrzystej komunikacji cenowej, oznakowaniu kategorii oraz wdrożeniu nowych technologii komunikacji oferty jak digital signage. W ramach zmian zostało także zmodernizowane sklepowe zaplecze, a w najbliższej przyszłości zostaną wdrożone również kasy samoobsługowe.

Sieci detaliczne Pepco, Dealz i Poundland

- Dealz przechodzi niesamowitą metamorfozę, która dotyczy każdego aspektu, zaczynając od brandingu, poprzez wystrój naszych sklepów, po kluczową dla sieci handlowych ofertę produktową. Chcemy, aby nasze sklepy były jeszcze bardziej przyjazne zarówno dla dotychczasowych, jak i nowych klientów, ale także dla pracowników - mówi Marcin Langowski, CEO w Dealz Poland. - Już dostajemy pozytywne opinie z ich strony dotyczące wprowadzanych zmian, co jest najlepszym dowodem na to, że podążamy we właściwym kierunku. Wypracowaliśmy model sklepu, który z powodzeniem będzie konkurować zarówno w Polsce, jak i za granicą – dodaje.

Nowy format sklepów został bardzo dobrze odebrany przez klientów, którzy oceniają teraz sklep jako jeszcze bardziej nowoczesny i oferujący produkty w najlepszym stosunku jakości do ceny.

Pierwszy sklep Dealz w Polsce został otwarty w lutym 2018 roku w Swarzędzu, a obecnie w naszym kraju działa już 200 placówek oferujących asortyment ponad 3500 produktów znanych marek. Obecnie sieć zatrudnia blisko 2000 pracowników w sklepach i centrali w Polsce.

Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z sieci detalicznych Pepco, Dealz i Poundland, współpracujących z PGS, globalnym dostawcą. Grupa ma obecnie ok. 4000 sklepów w 19 krajach, włączając w to Wielką Brytanię i Irlandię. Zatrudnia ok. 43 000 osób.