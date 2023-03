Dealz z nowym sklepem w Katowicach

Homepark Rawa w Katowicach to jeden z czterech parków handlowych, należących do portfela inwestycyjnego Pradera European Retails Parks. Zlokalizowany jest w centrum Katowic. Do tej pory centrum oferowało artykuły do wykończenia i urządzania wnętrz z wiodącą w tej kategorii marką Mebloo. W ciągu ostatnich dwóch lat w obiekcie otworzył się supermarket Biedronka, sklep sieci Rossmann, salon Mediaexpert oraz sklep z artykułami dla domowych pupili Maxi Zoo. W lutym 2023 roku ofertę dopełnił sklep Dealz.

Dealz w Homepark Rawa

Dealz to międzynarodowa sieć sklepów będąca częścią Pepco Group. Pierwszy sklep w Polsce otwarto w lutym 2018 roku w Swarzędzu k. Poznania. Dziś jest ich już ponad 180, a w najbliższych miesiącach powstaną kolejne sklepy, takie jak najnowszy z nich – w Homepark Rawa.

Znajdziemy tutaj asortyment ponad 3000 produktów znanych marek zapewniających wyjątkowy wybór artykułów: spożywczych, drogeryjnych, do dekoracji i wyposażenia domu, zabawek, narzędzi i produktów dla zwierząt.

„Widzimy jak rozwijają się sklepy Dealz i cieszymy się, że kolejną lokalizacją w tym rozwoju jest Homepark Rawa. Oferta tej sieci doskonale uzupełnia odnowione portfolio naszego centrum handlowego. Dotychczasowy rozwój Homepark Rawa sprawia, że klienci oczekują tutaj nowości, ciekawych ofert zarówno jeśli chodzi o różnorodność marek, jak i cenową atrakcyjność. Jestem przekonana, że Dealz wpisuje się w te oczekiwania z korzyścią dla naszych klientów i całego centrum handlowego” - komentuje Agata Brzezińska, Head of CEE w firmie Pradera.