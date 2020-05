Decathlon będzie sprzedawać rowery Romet

Decathlon i Romet łączą siły, fot. mat. pras.

Producent sprzętu sportowego i sieć sklepów sportowych Decathlon oraz polski producent Romet podjęli decyzję o współpracy i wprowadzeniu do sprzedaży w Decathlon wybranych rowerów z oferty Romet.

– Obecnie obserwujemy ogromne zainteresowanie rowerami przez Polaków – mówi Wojciech Kozłowski, dyrektor marketingu Decathlon w Polsce. – Nasze produkty świetnie się sprzedają, a dzięki współpracy z Romet dodatkowo zwiększamy wybór i dostępność rowerów w sklepach Decathlon – dodaje Wojciech Kozłowski.

Marzec i kwiecień były trudnymi miesiącami dla branży rowerowej. Poprzez otwartość na współpracę z polskimi firmami, Decathlon przyczynia się więc do wsparcia lokalnej gospodarki. Romet to polski producent rowerów, należący do jednych z największych w Europie. Już teraz w 24 sklepach Decathlon w całej Polsce, a w najbliższych dniach także na decathlon.pl dostępne będą wybrane modele z segmentu wszystkich grup rowerów marki Romet: MTB, Trekking, Cross, City i kolekcji Junior.

W tej współpracy kluczowe jest także bezpieczeństwo zakupu roweru w związku z epidemią koronawirusa. – We współpracy z Decathlon ważne jest dla nas zarówno dotarcie do klienta detalicznego, jak i jakość oraz bezpieczeństwo obsługi, a także możliwość przetestowania roweru przed zakupem – mówi Grzegorz Grzyb, wiceprezes zarządu Arkus & Romet Group.

Współpraca zaplanowana jest na maj i czerwiec, niewykluczone jest jej przedłużenie.