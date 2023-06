Decathlon i Ubrania do Oddania testują zwrot ubrań w sklepach na Pomorzu

Do tej pory zebraliśmy już 1 697 521 kg ubrań. Cieszymy się, że do grona naszych partnerów dołącza Decathlon i wspólnie będziemy działać na rzecz zrównoważonego rozwoju - mówi Przemysław Kwiatkowski, w Ubrania Do Oddania odpowiedzialny za współpracę z markami modowymi.

W latach 2000–2015 produkcja wyrobów włókienniczych na świecie wzrosła niemal dwukrotnie, a do 2030 r. konsumpcja odzieży i obuwia ma wzrosnąć o 63% – z 62 mln ton obecnie do 102 mln ton w 2030 r.

Ambicją strategii Europejskiego Zielonego Ładu jest przejście na gospodarowanie o obiegu zamkniętym przy jednoczesnym zachowaniu

zrównoważonego wzrostu, neutralnego dla klimatu, energo- i zasobooszczędnego, którego rezultatem ma być osiągnięty poziom zero emisyjności w 2050 roku.

Sklepy Decathlon zasilane są certyfikowaną energią odnawialną, a w sklepach oferowane są produkty 2nd Life czy EcoDesign, a także usługi Rent czy Serwis, które przedłużają życie produktów i promują idee sharing economy.

Niepotrzebne ubrania można oddawać od 29 maja 2023 roku w trzech sklepach Decathlon Polska na Pomorzu:

● Decathlon Kartuska, ul. Szczęśliwa 1 w Gdańsku,

● Decathlon Rumia, ul. Grunwaldzka 110 w Rumii,

● Decathlon Przymorze, ul. Obrońców Wybrzeża 1 w Gdańsku.

Każdy kilogram przekazanej odzieży to złotówka wspierająca konto gdyńskiego schroniska dla bezdomnych zwierzaków ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt CIAPKOWO w Gdyni.