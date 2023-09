Decathlon uruchamia nowy miejski format sklepów

Decathlon City - pierwszy taki sklep w Polsce

Decathlon przy ulicy Polnej to pierwszy sklep marki w centrum Warszawy. Lokal położony jest w bezpośredniej bliskości terenów rekreacyjnych, obiektów i klubów sportowych, a także biur i uczelni wyższych. Oprócz oferty dostępnej na miejscu klient będzie mógł również zamówić produkty z pełnej oferty Decathlon, z bezpłatną dostawą do sklepu lub dostawą do domu. Sklep będzie proponował również pełny dostęp do usług Decathlon, m.in. łatwy odbiór zamówień Click&Collect, szybkie zwroty, program lojalnościowy czy wypożyczanie produktów.

Przestrzeń sklepowa będzie wyróżniała się na tle innych punktów sprzedaży Decathlon swoim nowoczesnym wyglądem oraz zastosowaniem najnowszych nośników digitalowych, takich jak elektroniczne opisy czy wykorzystanie hologramów do prezentacji ambasadorów marki oraz wybranej oferty. Na ścianach umieszczone zostaną dedykowane grafiki.

Decathlon City to format, którego jeszcze w Polsce nie było. Sklep przy ul. Polnej, zaraz przy stacji metra, ma za zadanie jeszcze bardziej ułatwić Warszawiakom dostęp do sportu, oferując szeroki wybór sprzętu do najpopularniejszych dyscyplin sportu. Decathlon City to format, do którego zapraszamy wszystkich fanów sportu mieszkających, pracujących, uczących się lub po prostu często bywających w centrum Warszawy - mówi Krystian Drapała, lider sklepu Decathlon City przy ul. Polnej.

Sportowa parapetówka z udziałem olimpijczyków oraz influencerów

Centrum miasta to także popularne miejsce imprez, dlatego w sklepie przy Polnej 11 już 16.09 o godz. 15.00 rozpocznie się nietypowa parapetówka, na której goście będą mogli wziąć udział w sportowych wyzwaniach, a także osobiście poznać utytułowanych sportowców. Na “domówce” Decathlonu pojawią się ambasadorzy marki - mistrz olimpijski Karol Zalewski, medalista mistrzostw świata i Europy Marcin Lewandowski, a także zawodowa trenerka fitness Kasia Bigos. Nie zabraknie również popularnych influencerów, takich jak Tomasz Smokowski, JDąbrowsky, AJThePolishAmerican, Damian Tkaczuk, Agata Sacewicz, Marek Wita czy Kuba Glenc.