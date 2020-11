Decathlon reaguje na obostrzenia, fot. mat. pras.

W związku z wprowadzonymi nowymi obostrzeniami sieć Decathlon wprowadza dostawę ekspresową, dzięki której zamówienie dostarczane jest do klientów w ciągu 2 godzin od jego złożenia na decathlon.pl. Obecnie taka forma dostawy funkcjonuje w wybranych regionach: w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Krakowie i na Śląsku.





Oprócz dostawy ekspresowej w Decathlon dostępne są: usługi Click&Collect oraz Click&Collect 1H. Dodatkowo, w większości sklepów można odebrać zamówienie w formie bezkontaktowej z dostawą bezpośrednio do samochodu, dzięki usłudze Click&Collect DRIVE. Zamówienie można złożyć także telefonicznie, dzwoniąc na bezpłatny numer: 800 808 007. W czterech sklepach w Polsce (Kraków Plaza, Warszawa Targówek, Warszawa Ostrobramska, Gdańsk Przymorze) działają samoobsługowe skrytki do odbioru zamówień online z opcją odbioru w sklepie stacjonarnym. W tym wypadku klient dostaje sms i e-mail z kodem do skrytki, a następnie samodzielnie, bez stania w kolejce, odbiera swoje zamówienie w C&C BOX.

W związku z obostrzeniami wprowadzonymi przez Radę Ministrów i wchodzącymi w życie 7 listopada br. wielkopowierzchniowe sklepy Decathlon, powyżej 2 tys. mkw., zostały zamknięte. Konsumenci wciąż mogą robić zakupy w 9 mniejszych sklepach: w Wałbrzychu (Szczawno – Zdrój), Bytomiu, Legnicy, Płocku, Poznaniu (Komorniki), Kaliszu, Pile, Gnieźnie i Kielcach.