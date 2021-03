Decathlon zamiast Go Sport w Katowicach. Spółka z 48 mln zł straty

fot. Go Sport

Nowy Decathlon w Katowicach powstaje na terenie Centrum Handlowego 3 Stawy, w hali, w której dawniej działał Go Sport - podał dziennikzachodni.pl. Do Go Sport należy 18 placówek w Polsce. W 2019 działały 33 sklepy Go Sport.

Szyld nad wejściem już jest, ale wewnątrz trwają jeszcze prace. Decathlon na Trzech Stawach będzie drugim sklepem, ale trzecią lokalizacją, francuskiej marki w Katowicach. Pierwszy został otwarty pod koniec 2013 roku w Centrum Handlowym Auchan przy Drogowej Trasie Średnicowej.

Spółka GO SPORT POLSKA powstała w lipcu 1998 roku. 30 września 2019 Sportmaster Operations Pte LTD przejął spółkę. W 2019 r działały 33 sklepy stacjonarne Go Sport, 1 sklep internetowy oraz 3 sklepy pod szyldem „Courir”, w tym nowo otwarty w 2019 roku sklepy w Warszawie (CH Młociny). W 2019 roku spółka zamknęła 2 sklepy w Krakowie (CH M1) oraz w Markach (CH M1) oraz 3 sklepy „Courir” i uruchomiła 1 sklep w CH Młociny.

Za rok 2019 Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży netto w wysokości 227.343.317,69 PLN, co stanowi spadek o około 10 proc. w porównaniu z rokiem 2018. W powyższej kwocie sprzedaż towarów wyniosła 227.037.418,76 PLN, pozostałą część stanowiła sprzedaż usług. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 260.563.959,56 PLN. Spółka zakończyła rok 2019 stratą netto w wysokości 48.174.426,50 PLN. Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka zatrudniała 651 osób.

23 % towarów sprzedanych przez sklepy GO SPORT pochodziło z Grupy Go Sport. W 2019 roku udział krajowych dostawców wyniósł około 76 %.



W marcu 2020 zarząd spółki podjął działania w kierunku redukcji kosztów wynagrodzeń i najmu, przy możliwie największym zachowaniu zatrudnienia i powierzchni handlowej na poziomie sprzed kryzysu. Ponadto zmniejszono koszty reklamy poprzez redukcję wydatków na kampanie reklamowe, a także zredukowano zakupy nowych kolekcji zgodnie z oczekiwanym spadkiem sprzedaży.

Od 25 sierpnia 2020 roku prezesem spółki jest Ihor Chernov, który zastąpił Janusza Gembarskiego, który przeszedł do rady nadzorczej. Znaleźli się w niej także Dmitry Barkov i Leonid Strakhov.