DeeZee rozpoczyna współpracę z Zalando

Firma DeeZee zawarła umowę z popularną platformą modową Zalando. W ramach partnerstwa marka, należąca do Grupy CCC, zaprojektuje specjalną kolekcję DeeZee x Zalando. Kolekcja trafi do sprzedaży na przełomie sierpnia i września.

- Wkraczamy na jedną z najpopularniejszych w Europie platform modowych. Tym samym będziemy mogli dotrzeć z naszą kolekcją butów do szerokiego grona odbiorców, którzy cenią sobie estetykę oraz łączenie odważnych i niebanalnych trendów z ponadczasowymi modelami i wzorami. Współpraca z wiodącą w Europie zachodniej platformą modową wpisuje się w strategię budowania marki globalnej. Do końca 2021 marka DeeZee będzie dostępna dla Klientów na ponad 30 rynkach – mówi Dominika Żak, CEO DeeZee.

Pierwsza kolekcja DeeZee x Zalando zawierać będzie około 200 modelokolorów. Firmy podpisały umowę, w ramach tzw. modelu hurtowego, co oznacza, że właściciel platformy zakupi do swoich magazynów asortyment DeeZee. Pierwsze dostawy trafią do Zalando już latem 2021 r., a w sprzedaży dostępne będą na przełomie sierpnia i września.

Kluczem do powstania kolekcji dedykowanej dla Zalando było połączenie aktualnych trendów, inspiracji z mediów społecznościowych, z ponadczasową klasyką.