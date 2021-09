Deichmann, Neonet, Martes Sport i Action - nowi najemcy w powstających parkach handlowych

Firma Mallson Polska pozyskała kolejnego najemcę do nowo budowanego parku handlowego sieci Era Park Handlowy w Warszawie. Salon Deichmann zajmie ok. 500 mkw. powierzchni najmu. Z kolei Action i Neonet dołączają do grona najemców Parku Handlowego Mozaika, powstającego w Krotoszynie, a Martes Sport do Era Park w Iławie.