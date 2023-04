Dekoria otwiera salon w Cuprum Arena w Lubinie. To czwarty sklep marki w Polsce

Nowy sklep powstał z myślą o klientach, którzy są zainteresowani usługami w zakresie szycia na miarę oraz wystroju wnętrz. W sklepie stacjonarnym klienci będą mogli zamówić usługę pomiaru i montażu dekoracji okiennych w swoich domach, a także skorzystać z usług personelu, który pomoże dobrać dekoracje i stworzyć własne wnętrze.

- Wraz z otwarciem nowego sklepu w Lubinie przygotowaliśmy dla naszych klientów atrakcyjne zniżki. W sklepie stacjonarnym w Cuprum Arena klienci mogą skorzystać ze specjalnej promocji: 20 proc. na cały asortyment – mówi cytowana przez propertynews.pl Renata Mikuś, stylistka marki Dekoria.

Jak dodaje, produkcja dekoracji tekstylnych trwa już od 30 lat, marka prowadzi jeden z największych sklepów internetowych, a wyroby dostępne są 15 krajach Europy.

Dekoria to polska marka z branży wyposażenia wnętrz, znana na wielu rynkach europejskich. Oferuje ponad 50 tys. oryginalnych produktów oraz około 500 wzorów tkanin. Szyje na miarę rolety rzymskie, zasłony, pokrowce, narzuty czy obicia do mebli tapicerowanych. 100% produkcji odbywa się w Polsce, we własnej szwalni. Od 22 kwietnia oferta marki dostępna będzie w czterech salonach: Domotece i Homepark Janki w Warszawie, Świdnicy oraz w Cuprum Arena w Lubinie.