Deloitte: Na odzież i sprzęt sportowy przeznaczamy średnio 193 euro rocznie

3/4 Polaków deklaruje, że uprawia chociaż jedną dyscyplinę sportu, fot. Decathlon

Prawie 65 proc. Europejczyków uprawia minimum jedną dyscyplinę sportu. Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte „Sports Retail Study 2020. Findings from a Central European consumer survey” w Polsce ten wskaźnik wynosi aż 76,2 proc., co plasuje nas na pierwszym miejscu spośród badanych ośmiu krajów.

Oprócz Polaków przebadano także Niemców, Francuzów, Austriaków, Czechów, Węgrów, Rumunów oraz Bułgarów. Łącznie w badaniu wzięło udział ponad 6 tys. osób w wieku od 18 do 65 lat. Na drugim miejscu po Polakach, jeżeli chodzi o odsetek osób deklarujących aktywność fizyczną, plasuje się Francja (70 proc.). Kolejne są Austria (68 proc.) oraz Niemcy (65 proc.). Średnio na uprawianiu sportu spędzamy 8,6 godziny tygodniowo. Dla porównania w przypadku Czechów jest to godzina krócej (7,6 godziny), a Węgrów niemal dwie godziny krócej (6,5 godziny). Najwięcej, bo dziewięć godzin tygodniowo, na aktywność fizyczną poświęcają Bułgarzy. Warto zaznaczyć, że każde z badanych państw ma wskaźnik aktywności sportowej na poziomie minimum 55 proc., co oznacza, że co drugi badany obywatel tych krajów deklaruje, że jest aktywny fizycznie.Badanie było przeprowadzone jeszcze przed wybuchem pandemii.



Do najpopularniejszych sportów, niezależnie od kraju, należą: bieganie, fitness, pływanie, piesze wycieczki/spacery oraz piłka nożna. W pięciu z ośmiu badanych krajów, bieganie, fitness i pływanie stanowią trzy najczęściej wymieniane dyscypliny sportu.Polacy nie są w tym względzie wyjątkiem. Jogging ma u nas największą grupę zwolenników (58,9 proc.). Na kolejnych miejscach znajdują się fitness (48,4 proc.), pływanie (38,9 proc.), piłka nożna (32,8 proc.) oraz siatkówka (24,3 proc.). Pod względem uwarunkowań demograficznych w Niemczech, Francji, Polsce i Czechach nie zaobserwowano znacznych różnic jeżeli chodzi o płeć. Z kolei w Rumunii (56 proc.), Bułgarii (57 proc.), Austrii (54 proc.) oraz na Węgrzech (60 proc.) mężczyźni są aktywniejsi sportowo od kobiet. We wszystkich przebadanych krajach najbardziej aktywną sportowo grupą są osoby w wieku 18-34 lat. W pięciu z ośmiu badanych krajów większą popularnością cieszy się aktywność sportowa, która nie wiąże się z członkostwem w klubie sportowym. Wyjątkiem są Polska, Francja oraz Niemcy.



Wśród wszystkich przebadanych państw wydatki na aktywność związaną ze sportem wahają się średnio pomiędzy 95 euro (Węgry) a 295 euro (Austria) rocznie, a większą część pieniędzy wydaje się na odzież sportową niż na sprzęt. Przykładowo Niemcy i Francuzi przeznaczają na ubrania sportowe aż dwukrotnie więcej pieniędzy niż na sprzęt (średnio o 53 proc.). Z kolei najwięcej na zakupy sportowe przeznaczają Austriacy, wydając rocznie 154 euro na odzież sportową oraz 141 euro na sprzęt. Co ciekawe, nawet osoby niepodejmujące żadnej aktywności fizycznej, ponoszą wydatki związane z zakupem odzieży sportowej.



- Polacy na odzież oraz sprzęt sportowy przeznaczają średnio 193 euro rocznie. Więcej na ten cel wydają mężczyźni, bo 227 euro w porównaniu do 157 euro w przypadku kobiet. Warto dodać, że największe wydatki na zakupy sportowe ponoszą respondenci w wieku 35-44 lat. Z kolei najmniej, co jest dość naturalne, wydają seniorzy. Osoby, których średni miesięczny dochód mieści się w przedziale 2-3 tys. euro są w stanie przeznaczyć na ubrania i sprzęt sportowy najwięcej. W ich przypadku średnia wynosi 320 euro - mówi Michał Pieprzny. Partner Deloitte, Lider branży dóbr konsumenckich w Polsce.