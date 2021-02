Dion, marka mebli tapicerowanych z salonem w warszawskiej Domotece

Marka Dion, specjalizująca się w produkcji mebli tapicerowanych, otworzyła salon w warszawskiej Domotece. W transakcji wynajmującego reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

Dion to polska marka z branży meblowej, która łączy w sobie doświadczenie w produkcji mebli, kreatywność projektantów, pasję do tworzenia oraz design na europejskim poziomie. W Domotece marka wynajęła ok. 300 mkw. powierzchni, na której oferuje klientom m.in. sofy, fotele, krzesła, regały, komody oraz biurka.

Domoteka w całości poświęcona jest ofercie wyposażenia domu. Klienci poszukujący wysokiej jakości mebli i dodatków do domu czy też akcesoriów dekoracyjnych na pewno znajdą coś dla siebie. Dion to nowa marka premium w branży wnętrzarskiej. Oferta marki to przede wszystkim meble tapicerowane, charakteryzujące się prostą i czystą formą o stonowanej kolorystyce.

Przeczytaj także: OBI umożliwia klientom zaplanowanie dostawy

Domoteka to część parku handlowego Homepark Targówek znajdującego się niespełna 20 minut od centrum Warszawy z łatwym dojazdem z drogi S8. Obiekt posiada w swojej ofercie produkty ponad 600 marek z całego świata. Właścicielem Domoteki jest fundusz Pradera European Retail Parks, który należy do Pradery – wiodącego na rynku specjalistycznym funduszu zarządzającego aktywami centrów oraz parków handlowych w Europie i Azji.