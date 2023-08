Długo wyczekiwany salon HalfPrice otwiera się w Pasaż Grunwaldzkim

– Kontynuujemy intensywny proces zmian w Pasażu Grunwaldzkim, wzmacniając ofertę obiektu. Naszym celem jest zapewnienie klientom szerokiego asortymentu od wiodących w swoich kategoriach marek. Takich jak długo wyczekiwany salon HalfPrice, czyli jeden z najpopularniejszych i dynamicznie rozwijających się konceptów off-price, który właśnie powitaliśmy na pokładzie. Dołączył on do marek z Grupy CCC obecnych już w naszym centrum, tj. CCC i eobuwie.pl ze strefą MODIVO. Jesteśmy przekonani, że oferta HalfPrice spotka się z entuzjastycznym przyjęciem naszych klientów, tak jak ma to miejsce w innych obiektach zarządzanych przez EPP, w których marka jest już obecna – komentuje Magdalena Małycha, Asset Manager w EPP.

HalfPrice w Pasażu Grunwaldzkim

W ofercie HalfPrice klienci z Dolnego Śląska znajdą produkty najpopularniejszych marek i projektantów z całego świata w atrakcyjnych cenach.

Zlokalizowany w samym sercu Wrocławia Pasaż Grunwaldzki to jedno z największych centrów handlowo-rozrywkowych na Dolnym Śląsku. Kompleksową ofertę centrum tworzy około 180 punktów handlowych, usługowych oraz restauracyjnych.