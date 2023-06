Dm drogerie obiecują: Przez minimum 4 miesiące nie zmienimy ceny przy półkach

Detalista zaplanował dodatkowe 15% rabatu powitalnego oraz prezent - żel pod prysznic marki własnej Balea z limitowanej edycji przygotowanej specjalnie dla Polski. Rabat obowiązuje do 25 czerwca.

Nowy sklep dm w Małopolsce

- To nasza kolejna lokalizacja w Małopolsce, ale pierwsza w Tarnowie. Wszystkie otwarcia są dla nas bardzo ważne i przygotujemy się do nich z dużą uwagą. Każdy nowy sklep dm to doskonała okazja, by osobiście spotkać się z klientami, poznać ich potrzeby i zaprosić do świata naszych marek. Chcemy pokazać mieszkańcom Tarnowa wszystko, co najlepsze - nasze marki, ludzi, którzy tworzą dm i wnętrza zaprojektowane z myślą o komforcie klientów. Tarnów jest istotnym ośrodkiem gospodarczym i cieszymy się, że dzięki obecności w tym mieście będziemy mogli umacniać nasze relacje z klientami - mówi Michał Grabe, Kierownik Regionalny dm w Polsce.

Trwała cena w dm drogerie

Tym, co wyróżnia dm na polskim rynku są ceny. Drogerie gwarantują atrakcyjną i trwałą cenę półkową, która nie jest podwyższana przez okres minimum 4 miesięcy od daty ostatniej podwyżki widocznej przy każdym produkcie. Dzięki temu ceny półkowe dm są trwale niższe. dm wychodzi z założenia, że nie należy sztucznie zawyżać cen, by potem obniżać je na krótki okres, zmuszając klienta do kupowania produktów na promocjach, a nie wtedy, kiedy faktycznie ich potrzebuje. Filozofia dm mówi: drogi kliencie, możesz polegać na cenach, jakie widzisz na półkach. Możesz w dowolnej chwili przyjść i kupić produkt w korzystnej cenie, kiedy rzeczywiście go potrzebujesz. Drugim wyróżnikiem są atrakcyjne oferty kuponów rabatowych w aplikacji "Mój dm" oraz dodatkowe kupony PAYBACK umożliwiające naliczenie wielokrotności punktów PAYBACK za dany zakup. W skali miesiąca to łącznie około dwudziestu różnego rodzaju kuponów, które w połączeniu z gwarancją trwałej ceny tworzą korzystną ofertę dm

Powierzchnia sali sprzedaży dm w Tarnowie wynosi 530 m2. Drogeria zadbała o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklep wyposażony jest w ławeczkę do odpoczynku, czy stację pakowania prezentów, z której korzystać można nieodpłatnie. Na klientów czeka parking. Sklep dm otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 08:00 do 20:00. Sieć zatrudniła siedmiu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.