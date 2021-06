Dm-drogeriemarkt personalizuje doświadczenie klienta z SAS Customer Intelligence 360

fot, personalizacja doświadczenia klienta to nowa droga do jego serca i portfela, shutterstock



Rok 2020 sprawił, że wiele interakcji ze świata codziennego przeniosło się do świata cyfrowego. Współczesna technologia umożliwia firmom personalizację doświadczeń zakupowych na masową skalę i kreowanie takiego kontaktu z marką, która pozwala konsumentom płynnie przechodzić pomiędzy światem offline i online. Jest to dziś kluczem do pozyskania lojalności klientów. Właściciel dm-drogeriemarkt, dzięki współpracy z SAS, odpowiada już na te potrzeby. Marka wkrótce pojawi się w Polsce.

Z raportu Deloitte „Tech Trends 2021” wynika, że w ciągu najbliższych dwóch lat firmy będą musiały stawić czoła rosnącym oczekiwaniom konsumentów, dotyczącym połączenia najlepszych cech interakcji zarówno ze świata cyfrowego, jak i realnego. Zwłaszcza, że coraz więcej klientów jest gotowych udostępniać swoje dane, jeśli zapewnia im to dostęp do produktów i usług, które odpowiadają ich osobistym potrzebom i wartościom. Celem dm-drogeriemarkt i jej informatycznej spółki zależnej dmTECH jest stworzenie idealnego wielokanałowego, spersonalizowanego podejścia do klienta.

We współpracy z SAS dmTECH opracowuje rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby klientów dm-drogeriemarkt we wszystkich kanałach i punktach kontaktu z marką – cyfrowo (strona internetowa, aplikacja mobilna, e-mail) lub na miejscu, w sklepach stacjonarnych. Marka chce wspierać klientów odpowiednią ofertą dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebują. Dzięki SAS Customer Intelligence 360 spersonalizowane informacje docierają do nich w w odpowiednim czasie i kanale kontaktu.

- Każdy człowiek jest wyjątkowy. W dmTECH cenimy tę różnorodność. Wskutek współpracy z SAS jesteśmy w stanie zaproponować konsumentom wysoki poziom personalizacji, który jest dostosowany do ich preferencji i zainteresowań. Dzięki analizie danych jesteśmy też w stanie identyfikować osobiste potrzeby i przedstawiać każdemu klientowi skrojoną pod niego ofertę. Możemy zapewnić znacznie więcej niż jedynie przyjemne doświadczenie zakupowe - podają przedstawiciele dm-drogeriemarkt.

Umiejętność dostrzeżenia nowych zachowań klientów oraz dopasowania oferty do zmieniajacych się oczekiwań i trendów jest podstawą handlu detalicznego. Aby sprostać aktualnym wyzwaniom na rynku retail konieczne staje się wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań analitycznych, które łączą dane z różnych kanałów sprzedażowych i marketingowych oraz wspierają procesy decyzyjne i zarządzanie interakcjami z klientem w tych kanałach.

Dzięki systemom optymalizującym działania marketingowo-sprzedażowe można stworzyć profil klientów 360°, który pokazuje, jak ewoluują ich zwyczaje zakupowe. Stanowi to podstawę do efektywnego realizowania komunikacji i interakcji z konsumentami w kanałach cyfrowych, personalizacji oferty i budowania pozytywnego doświadczenia kupującego.