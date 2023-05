dm działa w Polsce już rok. Klienci mogą liczyć na specjalne rabaty

Ponad 13.000 produktów w drogeriach dm i ponad 11.500 w sklepie online www.dm.pl, ponad 200 pracowników, 2 magazyny, 14 stacjonarnych sklepów, o łącznej powierzchni 7.688 m2. Do tego 133.964 zł zebrane w ramach 13 akcji kasjerskich i darowizn, wspierających lokalne społeczności. To dm w liczbach.

- Zakupy pełne radości to motto dm, ale i doświadczenie, które przy każdych zakupach w naszym sklepie czeka na klientów. Już od roku dbamy o przyjemną atmosferę i wygodę zakupów i wierzymy, że między innymi dlatego klienci z przyjemnością do nas wracają. Z tej okazji dajemy im specjalny jubileuszowy kupon z 10% rabatem na cały asortyment, do wykorzystania z aplikacją “Mój dm” - mówi Hubert Iwanowski, dyrektor obszaru Marketingu i Zakupów dm w Polsce.

Pierwszy sklep dm we Wrocławiu

Swój pierwszy sklep w Polsce drogeria otworzyła we Wrocławiu. To właśnie w tym mieście znajduje się też jej siedziba. Warto podkreślić, że przed pierwszą wrocławską drogerią dm stanęła rodzina krasnali - Krasnal Baleusz, krasnalka Balea i... ich dziecko - małe Balejątko. Tak dm podkreśla swoje przywiązanie do Wrocławia. Balea to jedna z najpopularniejszych marek własnych dm, która podbija serca konsumentów. Jej rozpoznawalność i skojarzenie z dm są tak silne, że to właśnie od tej nazwy swe imiona wzięły krasnale.