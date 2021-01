Do 2023 Zalando przedłuży żywotność 50 mln ubrań

Zalando zobowiązało się do przedłużenia żywotności co najmniej 50 milionów produktów modowych do 2023 roku.

W 2019 r. Zalando przedłużyło żywotność 1 miliona artykułów modowych dzięki Zalando Zircle, cyfrowej aplikacji do sprzedaży i kupowania używanych ubrań. W 2020 r. firma wprowadziła nową kategorię „Pre-owned" w swoich sklepach internetowych, umożliwiając klientom wymianę swoich ubrań „jak nowych" bezpośrednio na platformie.

Zalando nawiązało także współpracę z berlińskim startupem circular.fashion, aby opracować kolekcję „capsule"„redeZIGN for Circularity", zgodną z zasadami obiegu zamkniętego.

Do 2023 r. Zalando chce przyczynić się do powstania obiegu zamkniętego, projektując swoje opakowania w sposób minimalizujący ilość odpadów, utrzymujący materiały w użyciu i eliminujący tworzywa sztuczne jednorazowego użytku. Opakowania Zalando są wykonane w 100% z kartonu pochodzącego z recyklingu, a „kosmetyczki" składają się w 100% z papieru pochodzącego z recyklingu.