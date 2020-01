Do CCC w tym roku zawitają kasy samoobsługowe

Fot. materiały prasowe CCC

Grupa CCC przewiduje wzrost skali działalności i wypracowanie przychodów ze sprzedaży w wysokości 8,5-9,0 mld PLN w perspektywie 2022 roku. Udział e-commerce w łącznej sprzedaży Grupy ma wzrosnąć z 24% do 35-40%. Głównym silnikiem sprzedaży online pozostanie eobuwie, z uruchomionym w 2019 r. sklepem z odzieżą premium MODIVO oraz platforma CCC.EU.

Celem wdrażanych działań jest powrót do rentowności i marży EBIT na poziomie 8,5 - 9,5% oraz marży netto na poziomie 7,0-8,0%. Grupa chce także do 2022 roku obniżyć wskaźnik długu netto do EBITDA z 2,9 (na koniec 2019) do poziomu 0-1x.

- Sklepy stacjonarne pozostają wiodącym miejscem zakupu obuwia, również dla mobilnych klientów, ale chcemy aby były bardziej angażujące i jeszcze lepiej łączyły świat offline i online - mówi Dariusz Miłek, przewodniczący rady nadzorczej i założyciel CCC S.A.

- Rozbudowujemy asortyment biorąc pod uwagę m.in. rosnącą rolę aspektu modowego, dynamicznie rosnący segment obuwia sportowego i tzw. trend sneakeryzacji. Nasza oferta pokrywa wszystkie segmenty cenowe i będzie lepiej odpowiadać na zacieranie się sezonów pogodowych – mówi Marcin Czyczerski, prezes zarządu CCC S.A.

Z prezentacji wynika, że w 2020 r. spółka planuje w sklepach CCC wprowadzić pierwsze kasy samoobsługowe.



Grupa planuje znacznie bardziej selektywny rozwój stacjonarnych salonów sprzedaży, m.in. poprzez zmniejszenie planów rozbudowy nowej powierzchni o nie więcej niż 120 tys. mkw. w kolejnych 3 latach, koncentrację na wybranych rynkach (Rumunia, Rosja, czy Ukraina), skupienie na preferowanym formacie CCC o powierzchni ok. 500-800 mkw. oraz otwarcia sklepów hybrydowych eobuwie.pl. Dodatkowo pełne wykorzystanie wdrożonego w 2019 roku wspólnego CRM we wszystkich krajach i spółkach Grupy pozwoli na monetyzację bazy klientów i wzrost marżowości. Zaawansowana analityka danych pomoże w skutecznej komunikacji z klientem i personalizowaniu przekazu – mówi Karol Półtorak, wiceprezes zarządu CCC S.A. ds. Strategii i Rozwoju.

Klient wielokanałowy w porównaniu do klienta jednokanałowego generuje średnio o 80% większe przychody. Rozbudowujemy e-commerce na wszystkich rynkach działalności CCC. Rozwój komplementarnych kanałów sprzedaży online pozwala na pokrycie wszystkich segmentów cenowych, pogłębianie synergii pomiędzy online oraz offline i innymi platformami kontaktu z klientem. Jestem przekonany, że w ramach realizacji strategii wdrożymy efektywny i skalowalny model omnichannel - mówi Marcin Czyczerski, prezes zarządu CCC S.A.