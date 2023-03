Do końca roku chcą otworzyć sześć nowych sklepów. Idą jak burza

Gudi Home zajmie lokale po Go Sport w dwóch galeriach handlowych

- Podpisaliśmy umowę najmu z Unibail Rodamco w Galerii Wileńskiej w Warszawie, gdzie planujemy otwarcie sklepu w połowie roku. Przejmiemy tu lokal po wycofującym się z polskiego rynku GO Sporcie. Podpisaliśmy również umowę z firmą Cromwell na lokal w Centrum Handlowym Rondo w Bydgoszczy - to także przejęcie po marce GO Sport. Otwarcie sklepu w tym mieście jest zaplanowane na początek kwietnia. W tym samym miesiącu ruszy Gudi Home w warszawskiej Galerii Młociny. Trwają negocjacje dotyczące najmu w kolejnych obiektach. Do końca roku chcemy otworzyć jeszcze sześć sklepów - mówi Zbigniew Grodzicki, przedstawiciel sieci Gudi Home.

Gudi Home pojawi się w kolejnych galeriach handlowych, fot. mat. pras.

Jakie lokalizacje interesują Gudi Home

Format Gudi Home będzie rozwijany w największych miastach w Polsce, w topowych galeriach handlowych. Sieć poszukuje lokali o powierzchni od 800 do 2,5 tys. mkw. Plany zakładają otwieranie 10 sklepów rocznie.

Gudi Home stawia na centra handlowe, fot. mat. pras.

Wyróżnikiem Gudi Home jest szeroki asortyment, fot. mat. pras.

Jak wyjaśnia Zbigniew Grodzicki, poszczególne lokalizacje są dokładnie oceniane pod kątem odwiedzalności i prognozowanych obrotów.

Cały asortyment prezentowany jest na przestronnych półkach, w myśl zasady „wszystko co mamy, widzisz w sklepie”. Ma to pomóc kupującym w zapoznaniu się z ofertą, ale także podnieść komfort robienia zakupów. W Gudi Home można kupić m.in. odzież, akcesoria do domu, kosmetyki, zabawki, drobną elektronikę, artykuły sportowe i wędkarskie, artykuły szkolne, części samochodowe a nawet rower. Sieć ma dostawców z Polski, Chin, Hiszpanii czy Turcji. Centrum logistyczne znajduje się pod Warszawą, w Wólce Kosowskiej.

Co jest atutem Gudi Home

Zbigniew Grodzicki uważa, że wielobranżowość jest ogromnym atutem Gudi Home. - Nasz format jest w stanie zadowolić każdą galerię oraz uzupełnić luki komercjalizacyjne. Mamy szeroki asortyment i dostosowujemy go do lokalizacji. Jeśli w danym centrum handlowym brakuje np. sklepów sportowych, to rozszerzamy tę kategorię produktów w Gudi. Kolejnym ważnym atutem naszej marki są konkurencyjne ceny. Nasze sklepy są dla każdego - wyjaśnia nasz rozmówca.