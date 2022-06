Do końca roku Maxi Zoo otworzy 18 sklepów

O dynamicznym rozwoju sieci opowiada Wojciech Kamiński, dyrektor zarządzający Maxi Zoo Polska.

Sieć należy do międzynarodowej Grupy Fressnapf, działającej w 11 krajach europejskich.

- Ten rok jest dla nas szczególny. Obchodzimy 10-lecie istnienia Maxi Zoo w Polsce, niezmiennie dynamicznie się rozwijamy. Otworzyliśmy właśnie 70. sklep – tym razem w Jastrzębiu-Zdroju. Od marca 2021, gdy otworzyliśmy 50. sklep – ten zaszczytny numer przypadł placówce w Gdańsku Zaspie, uruchomiliśmy kolejne dwadzieścia sklepów, większość w parkach lub centrach handlowych. Takie tempo jest prawdziwym wyzwaniem dla nas wszystkich, nad każdym pracują zespoły międzydziałowe, by cały proces przebiegał sprawnie i bez opóźnień. A to nie koniec – 2022 rok planujemy zakończyć prawie z 90. sklepami – powiedział Wojciech Kamiński, dyrektor zarządzający Maxi Zoo Polska.

Co wyróżnia sklepy Maxi Zoo?

Zgodnie z filozofią firmy w sklepach sieci Maxi Zoo nie sprzedaje się zwierząt, pomimo że powierzchnia jej sklepów jest największa wśród sklepów dla zwierząt w Polsce (średnio 450 m2), to jednak firma uważa, że nadal jest niewystarczająca, aby móc zwierzętom zapewnić warunki odpowiednie do ich gatunku, które byłyby zbliżone do warunków panujących w naturze.



- Rynek produktów dla zwierząt stale się rozwija. Jest to związane z rosnącą humanizacją naszych pupili, czego efektem jest wzrost zainteresowania produktami, które kiedyś nie były zbyt popularne – przysmakami, zabawkami, wszystkim, co może zapewnić naszym zwierzęcym domownikom dobrostan. W Maxi Zoo uważnie śledzimy te trendy i odpowiadamy na nie. W naszej ofercie znajdują się produkty dla praktycznie każdego gatunku zwierząt. Dodatkowo nasi doradcy klienta przechodzą szereg szkoleń, które pozwalają im poszerzać ekspercką wiedzę na temat zwierzęcych potrzeb. Dużo porad można również znaleźć w naszym Magazynie Maxi Zoo – który jest dostępny bezpłatnie w sklepach stacjonarnych i online. Dzięki tym wszystkim działaniom jesteśmy marką znaną, postrzeganą jako godna zaufania, a to niewątpliwie ułatwia ekspansję. Coraz więcej centrów i parków handlowych jest zainteresowane posiadaniem w gronie najemców naszych sklepów – wiedzą, że jesteśmy firmą z dobrymi perspektywami na przyszłość, a jednocześnie dzięki nam mogą poszerzyć zakres oferowanych usług w swoich obiektach – podkreślił Wojciech Kamiński.