Do sądu trafił wniosek o zatwierdzenie układu Top Secret

29 grudnia 2020 r. Top Secret z siedzibą w Łodzi złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Obwieszczenie o złożeniu wniosku ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 4 lutego 2021 r.

Dla wierzycieli posiadających ponad 10 tys. zł wierzytelności głównej spółka proponuje spłatę 40 proc. wierzytelności do 2025 roku. Dla wierzycieli posiadających 10 tys. zł wierzytelności głównej lub mniej spółka proponuje spłatę 100 proc. wierzytelności w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się układu. ZUS - spłata 100 proc. wierzytelności. Dla wierzycieli posiadających ponad 10 mln zł wierzytelności głównej spółka proponuje spłatę 40 proc. wierzytelności do 2023 roku, wierzyciele pozostający w stosunku bliskości - 20 proc. wierzytelności do 2026 roku.

Nadzorcą układu jest Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA.