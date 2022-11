Dochodzenie w IKEA. Poważne zarzuty wobec sieci

18 listopada PAP pisał o doniesieniach francuskiego portalu śledczego Disclose na temat sieci Ikea. Podano, że kilka białoruskich firm, które w ostatnich latach były poddostawcami Ikei korzysta z pracy przymusowej więźniów w białoruskich koloniach karnych, w których przetrzymywani są również więźniowie polityczni.

Podwykonawcy IKEA wykorzystują pracę więźniów w koloniach karnych?

Z ustaleń Disclose wynika, że co najmniej dziesięciu białoruskich podwykonawców Ikei współpracowało w ciągu ostatnich dziesięciu lat z więzieniami dyktatury Alaksandra Łukaszenki.

IKEA: Prowadzimy dochodzenie

Ikea w ten sposób odnosi się do tych wiadomości:

"W ciągu ostatnich kilku dni mamy na różnych rynkach do czynienia z doniesieniami medialnymi, które dotyczą obecności IKEA w Białorusi przed 2022 rokiem, w tym też zarzutów wykorzystywania więźniów do pracy przymusowej przez naszych poddostawców. W IKEA traktujemy te doniesienia bardzo poważnie i jesteśmy nimi zaniepokojeni. Prowadzimy dochodzenie w sprawie zarzutów. Na razie nie znaleźliśmy żadnych dowodów, które potwierdzałyby tezy zawarte w doniesieniach medialnych. Na wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni, wyraźnie zaznaczamy, że w naszej działalności nie ma miejsca na łamanie praw człowieka, takie jak praca przymusowa i niewolnicza. (...)

W czerwcu 2021 roku zdecydowaliśmy się wstrzymać rozwój naszej działalności w Białorusi właśnie ze względu na nieprzewidywalność sytuacji w tym kraju, jeśli chodzi o poszanowanie praw człowieka. Jednocześnie badaliśmy dalej możliwości całkowitego wycofania się z Białorusi w taki sposób, aby nie odbiło się to niekorzystnie na sytuacji życiowej tysięcy osób zatrudnianych przez nas czy to bezpośrednio, czy pośrednio. Wojna w Ukrainie i międzynarodowe sankcje przyspieszyły nasze plany w tym względzie. W czerwcu 2022 roku IKEA podjęła decyzję o opuszczeniu kraju i rozwiązaniu umów z naszymi dostawcami.

Podczas obecności w Białorusi przeprowadzaliśmy regularne kontrole zgodnie z obowiązującym naszych dostawców kodeksem postępowania IWAY, a także zbieraliśmy informacje na temat poszczególnych ogniw naszego łańcucha dostaw, abyśmy mieli pewność, że nasze wymagania są spełnione. IWAY jest obowiązkowy dla wszystkich dostawców i usługodawców współpracujących z IKEA i jasno określa wymagania i metody pracy w zakresie ochrony środowiska, warunków socjalnych i warunków pracy. Podczas weryfikacji w ramach standardu IWAY u dostawców nie stwierdzono żadnych znaczących uchybień. (....)"