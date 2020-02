Dostawcy RTV EURO AGD wyposażeni w terminale płatnicze

RTV EURO AGD wprowadziło możliwość płacenia kartą bezpośrednio przy odbiorze zamówienia w domu, fot. mat.pras.

RTV EURO AGD wyposażyło swoich techników-dostawców w terminale płatnicze, dzięki czemu klienci mogą płacić bezgotówkowo bezpośrednio przy odbiorze dużego sprzętu dostarczanego do domu. Jednym z partnerów technologicznych projektu jest Mastercard.







- Tym, co wyróżnia RTV EURO AGD na rynku, jest rozbudowany pakiet usług i udogodnień dla klientów, który stale rozszerzamy. Terminale płatnicze w naszych dostawach wprowadzaliśmy już w ubiegłym roku i od początku zainteresowanie klientów było ogromne, więc systematycznie rozszerzaliśmy tę usługę na cały kraj. Płatności bezgotówkowe coraz bardziej się popularyzują. Według ostatnich danych NBP Polacy mają już ponad 42 mln kart płatniczych, więc chcieliśmy odpowiedzieć na ten trend i umożliwić klientom wybór dogodnej dla nich metody płatności kartą lub gotówką przy odbiorze sprzętu – powiedział Cezary Wiśniewski, dyrektor sprzedaży produktów finansowych w RTV EURO AGD.

Elektronika i sprzęt AGD należą do najpopularniejszych kategorii zakupowych w e‑commerce. RTV EURO AGD, wyposażając techników-dostawców w terminale i umożliwiając płatności bezgotówkowe przy dostawie sprzętu do domu, odpowiada na potrzeby rosnącej grupy klientów ery cyfrowej. Jest to pierwszy detalista z branży elektroniki użytkowej, który wprowadził takie rozwiązanie na polskim rynku.

- Współcześni konsumenci chętnie korzystają z zakupów online lub mobilnych, ale są bardziej wymagający niż kiedykolwiek wcześniej. Oczekują wygodnej i szybkiej obsługi w każdym kanale sprzedaży. A te właśnie korzyści zapewniają im płatności kartą, zarówno te realizowane online, jak i za pomocą terminala płatniczego – powiedziała Kamila Kaliszyk, dyrektor ds. rozwoju rynku w polskim oddziale Mastercard Europe.