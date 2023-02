Douglas ze wzrostem sprzedaży. Handel omnichannel się sprawdza

Sander van der Laan został mianowany na stanowisko dyrektora generalnego sieci Douglas w listopadzie 2022 roku. Obecne dane biznesowe powinny rozwiać niektóre obawy nowego szefa, ponieważ grupa rozpoczęła nowy rok obrotowy 2022/23 z dobrym pierwszym kwartałem - sprzedaż i zyski znacząco wzrosły w okresie od października do grudnia 2022 roku.

Omnichannel'owy wzrost sprzedaży

Firma odnotowała wzrost sprzedaży o 11,5 procent do 1,44 miliarda euro (lfl/like dla podobnego wzrostu +13,4 procent). Sprzedaż like-for-like w oddziałach wzrosła o 17,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego; Powodem tego jest rosnące zapotrzebowanie klientów na osobiste doradztwo i zakupy na miejscu.

Nadal rosła również sprzedaż w e-commerce (lfl +6,1 proc.). Biznes internetowy ponownie odpowiada za prawie jedną trzecią całkowitego obrotu.

Ogromne zyski dla sieci Douglas

Skonsolidowany zysk operacyjny (skorygowana EBITDA) wzrósł w pierwszym kwartale o 19,7% do 308,1 mln EUR. Skorygowana marża EBITDA również wzrosła o 1,5 punktu procentowego do 21,4 procent. Zdaniem Douglasa, oprócz silnego wzrostu sprzedaży, lepszą rentowność osiągnięto również dzięki utrzymywaniu dyscypliny kosztowej. Wraz z niższymi kosztami finansowymi zysk netto wzrósł o 79,3 proc. do 126,7 mln euro.