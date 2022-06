Douglas ogranicza ilość zwrotów w e-commerce

Koncentracja na rozszerzaniu kategorii produktów clean beauty i kosmetyków naturalnych

Cel klimatyczny: neutralny biznes pod względem emisji CO2

DOUGLAS Collection ma partnerstwo z Plastic Bank

DOUGLAS stara się koncentrować na produktach clean beauty oraz kosmetykach naturalnych. Dąży również do osiągnięcia neutralności klimatycznej, do końca 2025r.



DOUGLAS wyznaczył sobie cel zmniejszenia emisji CO2 we własnej działalności gospodarczej o co najmniej połowę do końca 2025 r. w porównaniu z 2019r. Aby stać się neutralnym dla klimatu, DOUGLAS w 2025 r. zrekompensuje nieuniknioną emisję za pomocą wprowadzenia certyfikowanych norm. DOUGLAS szuka różnych sposobów na zwiększenie w produkcji udziału materiałów pochodzących z recyklingu, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości odpadów wytwarzanych w firmie. Jednocześnie zamierza stworzyć system segregacji odpadów z podziałem na materiały i rodzaj utylizacji, dzięki czemu konsumenci będą wiedzieć, gdzie trafiają kolejno: szkło, papier i inne materiały przeznaczone do recyklingu.

Zmiany w e-commerce

Zmianę można zaobserwować także w e-commerce. Liczba zwrotów w latach 2019-2021spadła o około 1/3, zatrzymując się na poziomie 4,4% wszystkich dostarczonych przesyłek. Dodatkowo w Niemczech, wszystkie zwrócone produkty, których nie można odsprzedać, ale nadają się do darowizny, są przekazywane organizacjom charytatywnym, takim jak „Die Tafel Düsseldorf e. V.” i „Bürgerstiftung”.