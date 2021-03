Douglas z nową perfumerią w Galerii Wiślanka

Oferta Galerii Wiślanka niebawem powiększy się o perfumerię Douglas. Salon rozpocznie działalność 24 marca i zostanie otwarty w najnowszym koncepcie marki. Lokal o powierzchni 195 mkw. będzie pierwszą lokalizacją tej sieci w mieście.

Galeria Wiślanka na powierzchni niemal 20 000 mkw. GLA.

– Galeria Wiślanka w pierwotnym założeniu miała być miejscem wygodnych zakupów i główną destynacją zakupową dla mieszkańców Żor i okolicznych miejscowości. Dzięki przemyślanej strategii komercjalizacji uwzględniającej przede wszystkim potrzeby klientów, udało nam się to osiągnąć w stu procentach – mówi Teresa Jonas, inwestor, prezes zarządu Wiślanka S.A.

– Biorąc pod uwagę fakt, że w naszym kraju rośnie świadomość konsumencka i coraz więcej klientów także w średnich miastach poszukuje usług i produktów klasy premium zdecydowaliśmy, że Wiślanka powinna zapewniać tego typu ofertę. Popularność sieci Douglas w Żorach jest na to najlepszych przykładem. Od dawna była to jedna z najbardziej wyczekiwanych marek w mieście. Perfumerie tej sieci zapewniają pozytywny customer experience, posiadają dużą gamę produktów najwyższej jakości oraz kojarzone są z bardzo profesjonalną obsługą – dodaje Teresa Jonas.

Perfumeria Douglas zostanie otwarta w najnowszym koncepcie urządzonym w nowoczesnej stylistyce. Zostanie w niej zastosowany wygodny podział na strefy makijażu i pielęgnacji oraz zapachów, zapewniający bezpośredni dostęp do wszystkich artykułów. Na klientów salonu czekać będą produkty kilkuset marek