Douglas zamknie w Europie 500 drogerii

fot. Douglas

Według informacji podawanych przez niemieckie media, w całej Europie Douglas zamknie 500 placówek. Tylko w Niemczech zakończy działalność od 50 d 90 perfumerii. Redukcje mają dotyczyć głównie południowej Europy, szczególnie Włoch i Hiszpanii. Firma w wyniku analizy uznała, że chce skoncentrować się na sprzedaży w kanale internetowym.

Douglas zwolni ponad tysiąc pracowników, w tym 600 w samych Niemczech.

Program oszczędnościowy jest "logiczną konsekwencją trendu w kierunku handlu online" - powiedziała Mueller niemieckiemu tygodnikowi "Der Spiegel". "Obecnie dostosowujemy sieć oddziałów dokładnie tak, jak jest to właściwe z dzisiejszej perspektywy" - dodała.

Mueller chce dalej rozwijać biznes online. "Nadal nie mogę dziś powiedzieć, dokąd dokładnie zmierza podróż (w kierunku handlu) online" - powiedziała. W 2020 roku koncern z Duesseldorfu po raz pierwszy osiągnął w segmencie online sprzedaż na poziomie ponad miliarda euro.

Zarząd prowadzi obecnie negocjacje z radami zakładowymi w sprawie odpraw. Oferta jest wyższa niż zwykle w branży - podkreśliła Mueller, cytowana przez "Spiegla".

Skonsolidowana sprzedaż Douglas za pierwsze dziewięć miesięcy roku finansowego 2019/2020 wyniosła 2,5 mld euro, co oznacza spadek o 7,5 proc. w porównaniu z rokiem wcześniej. W tym okresie sprzedaż w sklepach spadła o o 17,2 proc. rok do roku, za to w ecommerce wzrosła o 39,6 proc.

W Polsce pod szyldem Douglas działają 144 perfumerie.