Douglas ze strefą spa, strefami marek i konsultacjami w warszawskiej Arkadii

28 października 2022 roku Douglas po gruntownej przebudowie istniejącego lokalu w Westfield Arkadia otworzył największą perfumerię w Polsce. Zaprojektowane przez niemieckiego architekta Volkera Metza wnętrze, utrzymane zgodnie z najnowszymi, światowymi trendami w złotej tonacji, jest największym salonem w tej części Europy. Perfumeria – poprzez liczne serwisy i punkty styku z kanałem online – prezentuje zupełnie nowy koncept sprzedawania i promowania marek kosmetycznych z sektora premium.

Nowa perfumeria zajmuje powierzchnię 1156 mkw., w której sama strefa Douglas SPA stanowi ponad 100 mkw. Znajduje się w niej ponad 40 odsłon wizualizacji marek, a także dziewięć tzw. shop-in-shop, czyli stref dedykowanych markom makijażowym i zapachowym. To świat luksusowych marek, takich jak Chanel, Dior, Giorgio Armani Cosmetics, Lancôme, Byredo, Tom Ford, Acqua di Parma i Maison Margiela oraz debiutującej na naszym rynku Molton Brown. Każda z nich ma dedykowane sobie miejsce, gdzie klient znajdzie pełen asortyment produktów, wyjątkową obsługę oraz bezpłatne porady i konsultacje z ekspertami marek.

Flagowy salon Douglas oferuje również największy wybór perfum, w tym selektywne zapachy niszowe zaprezentowane w specjalnej strefie. Klienci odnajdą tam nie tylko marki: Jo Malone London, Tom Ford, Kilian i Armani Privé, ale również zdobywające coraz większe uznanie marki znane z najważniejszych ulic handlowych i domów towarowych: Byredo, Versace Atelier, Atkinsons, Kilian, Acqua di Parma, a także nowe w portfolio Douglas: Molton Brown i Maison Margiela.

Oprócz znanych selektywnych marek pielęgnacyjnych, takich jak: Sensai, La Mer i La Prairie, w perfumerii jest dostępna bogata oferta kosmetyków i kuracji opracowanych przez lekarzy dermatologów (Dr. Brandt, Dr Ambroziak, Dermacosmetics, Innerbeauty, MBR, Murad). O wyjątkowości stanowi także ponad 100 mkw. dedykowanych strefie SPA z dwoma gabinetami kosmetycznymi, stanowiskami do manikiuru i pedikiuru oraz z salonem fryzjerskim prowadzonym w oparciu o współpracę z profesjonalnymi markami, takimi jak Kérastase, Aveda, Balmain oraz Wella Professionals. Bogaty kalendarz wydarzeń i zabiegów dostępny jest dla klientów poprzez zapisy w aplikacji Booksy lub bezpośrednio w perfumerii.

Na uwagę zasługuje dział dedykowany najnowszym trendom i markom wylansowanym przez gwiazdy social mediów. Kylie Cosmetics, Morphe, Florence by Mills, Keys Soulcare by Alicia Keys, Dear Dahlia oraz Nimya to tylko niektóre z nich. Ofertę dedykowaną młodszemu pokoleniu uzupełniają ikonowe marki wizażystów: MAC i Bobbi Brown.

Agnieszka Mosurek-Zava, CEO Douglas Poland & CEE Region mówi – Jestem przekonana, że polski rynek dojrzał do wprowadzenia marek, które do tej pory były dostępne tylko za granicą, w najważniejszych miejscach zakupowych na mapie świata. Jestem również pewna, że nasi stali klienci, jak również ci, którzy nas dopiero odkryją, docenią nowoczesne rozwiązania multichannelowe i niezwykle bogatą ofertę perfumerii Douglas w Westfield Arkadia”.