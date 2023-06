DPD i Ubrania do Oddania chcą by oddawanie zużytych ubrań było prostsze

W ramach dotychczasowej współpracy logistycznej trwającej od 2019 roku DPD Polska zapewnia przewóz kartonów z niepotrzebną odzieżą przekazywaną przez użytkowników portalu bezpośrednio do specjalnego magazynu tekstyliów wprost z ich mieszkań czy miejsc pracy.

- 60% śladu węglowego w branży mody powstaje podczas transportu ubrań do Europy. Wprowadzając do drugiego obiegu niepotrzebne rzeczy wspólnie redukujemy tę emisję. Drugi obieg to też kreatywne podejście do trendów w modzie i definiowanie stylu po swojemu, bo przecież moda jest dla nas, nie my dla mody – mówi Zofia Zochniak, współzałożycielka marki Ubrania Do Oddania, organizatora akcji.

Drugie życie ubrań

Osoba chcąca oddać ubrania, samodzielnie zanosi spakowaną paczkę do punktu czy automatu paczkowego DPD Pickup lub może skorzystać z kuriera, który pojawia się w wyznaczonym przez klienta miejscu i terminie, przywożąc ze sobą automatycznie generowane listy przewozowe, które zintegrowane są z systemem DPD Polska oraz portalem Ubraniadooddania.pl, jak również systemem magazynowym. Dzięki wspólnemu procesowi, do organizacji charytatywnych wpłynęło już przeszło 1 600 000 zł uzyskanych z setek tysięcy oddanych, niepotrzebnych ubrań.

„Współpraca z DPD Polska jest kluczowa dla rozwoju naszego projektu jakim są Ubrania do Oddania. Bez sprawnej logistyki, responsywności i dynamiki w obsłudze zgłoszeń naszych użytkowników, nie moglibyśmy nawet myśleć o ekspansji na zagraniczne rynki. Bardzo istotnym dla nas jest również fakt, że obecnie w Polsce to właśnie DPD Polska posiada największą ilość punktów DPD Pickup, które pozwalają naszym użytkownikom na jeszcze większą wygodę i łatwość korzystania z naszego rozwiązania dla wiarygodnego i odpowiedzialnego pozbywania się zalegających ubrań z korzyścią dla organizacji charytatywnych, środowiska oraz szaf naszych użytkowników” — dodaje Przemysław Kwiatkowski, Partnership Manager w Ubrania Do Oddania.