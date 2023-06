DPD Polska i Ubrania do Oddania redefiniują pojęcie drugiego obiegu

Firma DPD Polska rozumiejąc wyzwania środowiskowe, przed którymi wszyscy stoimy oraz potrzeby klientów związane z proekologicznymi postawami, pogłębiła współpracę w zakresie możliwości oddawania niepotrzebnych ubrań bezpośrednio i wygodnie przez stronę dpd.com.pl, przy współpracy z Ubrania do Oddania - informuje firma logistyczna.

Dodatkowo, oddanie tekstyliów w ten sposób umożliwia przekazanie darowizny finansowej na rzecz trzech wybranych organizacji: Fundacji Ratujmy Pszczoły, Fundacji Serca dla Maluszka oraz Fundacji Digital University, dzięki mechanizmowi zamiany sumy kilogramów na pieniądze. Każdy kilogram przekazanej odzieży to 1 zł przekazany na wybraną przez darczyńcę fundację. Aby oddać niepotrzebne ubrania, Klienci mają do dyspozycji blisko 23 000 punktów DPD Pickup, jak również odbiór przez kuriera, dzięki czemu proces oddania jest łatwy i szybki.

W ramach dotychczasowej współpracy logistycznej trwającej od 2019 roku DPD Polska zapewnia przewóz kartonów z niepotrzebną odzieżą przekazywaną przez użytkowników portalu bezpośrednio do specjalnego magazynu tekstyliów wprost z ich mieszkań czy miejsc pracy.

Gospodarka obiegu zamkniętego i mniejszy ślad węglowy

UbraniaDoOddania.pl działa w oparciu o zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, które pozwalają na minimalizowanie ilości odpadów, zmniejszanie emisji i strat energii oraz optymalizowanie zużycia surowców poprzez wielokrotne ich wykorzystanie w różnych procesach, co pozwala na minimalizowanie ilości odpadów. Dzięki współpracy z partnerami, ubrania są profesjonalnie przetwarzane i wprowadzane ponownie do obiegu jako ta sama grupa surowców, lub poddawane profesjonalnemu recyklingowi. W ten sposób współpracujące ze sobą podmioty przyczyniają się do ochrony środowiska i promowania zrównoważonego rozwoju.

- Gospodarka o obiegu zamkniętym to nowy model działania firm, przyczyniający się do zapobiegania zjawiskom, takim jak wzrost ilości generowanych odpadów, postępujące zanieczyszczenia środowiska czy zmiany klimatu. Jako firma świadoma wpływu swojej działalności na naszą planetę chętnie współpracujemy z organizacjami, których działalność pomaga ograniczyć negatywne skutki konsumpcji – komentuje Łukasz Zembowicz, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, członek zarządu DPD Polska.

Rozpoczęcie współpracy pomiędzy marką Ubrania do Oddania, a DPD Polska pozwoliło na wzajemnie rozwijanie się dwóch firm w obszarze efektywności gospodarki obiegu zamkniętego. Opracowany model obsługi zgłoszeń odbiorów kartonów z tekstyliami pozwala robić to w wygodny i nieabsorbujący sposób. Osoba chcąca oddać ubrania, samodzielnie zanosi spakowaną paczkę do punktu czy automatu paczkowego DPD Pickup lub może skorzystać z Kuriera, który pojawia się w wyznaczonym przez Klienta miejscu i terminie, przywożąc ze sobą automatycznie generowane listy przewozowe, które zintegrowane są z systemem DPD Polska oraz portalem Ubraniadooddania.pl, jak również systemem magazynowym. Dzięki wspólnemu procesowi, do organizacji charytatywnych wpłynęło już przeszło 1 600 000 zł uzyskanych z setek tysięcy oddanych, niepotrzebnych ubrań.

- Współpraca z DPD Polska jest kluczowa dla rozwoju naszego projektu jakim są Ubrania do Oddania. Bez sprawnej logistyki, responsywności i dynamiki w obsłudze zgłoszeń naszych użytkowników, nie moglibyśmy nawet myśleć o ekspansji na zagraniczne rynki. Bardzo istotnym dla nas jest również fakt, że obecnie w Polsce to właśnie DPD Polska posiada największą ilość punktów DPD Pickup, które pozwalają naszym użytkownikom na jeszcze większą wygodę i łatwość korzystania z naszego rozwiązania dla wiarygodnego i odpowiedzialnego pozbywania się zalegających ubrań z korzyścią dla organizacji charytatywnych, środowiska oraz szaf naszych użytkowników - komentuje Przemysław Kwiatkowski, Partnership Manager w Ubrania Do Oddania.

DPD Polska jest częścią Geopost, europejskiego lidera w dziedzinie doręczania przesyłek i rozwiązań dla e-commerce. Firma dysponuje siecią 23 tys. punktów DPD Pickup i współpracuje z ok 9 tys. kurierów. W 2022 flota nisko i zeroemisyjnych pojazdów zamknęła się liczbą 300 pojazdów.