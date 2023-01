Dr Irena Eris przejmuje producenta leków OTC i kosmetyków uzdrowiskowych

Spółka Dr Irena Eris S.A. dokonała przejęcia rodzinnej firmy Sulphur z Buska-Zdroju, istniejącej od 1992 roku. Sulphur to jedyny w Polsce producent leków OTC (bez recepty) na bazie solanki siarczkowej i wodnego wyciągu borowinowego.

Firma z Buska-Zdroju posiada w swojej ofercie także kosmetyki uzdrowiskowe, dostępne w aptekach, sanatoriach leczniczych oraz w sklepie internetowym. Transakcja pozwoli firmie Dr Irena Eris wejść do nowej kategorii jakimi są produkty lecznicze, oparte na naturalnych kopalinach.

Dr Irena Eris chce przejmować firmy z branży farmaceutyczno - kosmetycznej

– Dołączenie firmy Sulphur do Grupy Dr Ireny Eris, to kolejny krok w realizacji naszej strategii, która zakłada zwiększanie skali działalności m.in. poprzez przejęcia firm z branży farmaceutyczno - kosmetycznej – mówi Paweł Orfinger, prezes zarządu Dr Irena Eris S.A. – Zdecydowaliśmy się na tę transakcję, ponieważ dzięki niej powiększymy know-how i zdobędziemy możliwość produkcji leków i kosmetyków opartych o naturalne kopaliny. W tym wypadku będzie to woda siarczkowa oraz borowina i otrzymywany z niej wodny wyciąg borowinowy. Przejęcie firmy Sulphur zapewni nam także istotną przewagę konkurencyjną, ponieważ aktualne prawo farmaceutyczne nie umożliwia już rejestracji nowych leków opartych o naturalne kopaliny. Oznacza to w praktyce, że nikt w Polsce nie będzie mógł zarejestrować już takich leków – dodaje Paweł Orfinger.

Co jest w ofercie Sulphur

W ofercie Sulphur znajdują się leki OTC i kosmetyki oparte o wodę siarczkową i borowiny. Te naturalne bogactwa od ponad 200 lat wykorzystywane są przez kuracjuszy Uzdrowiska Solec-Zdrój i Busko-Zdrój.

Produkty Sulphur powstają w Busku-Zdrój, a proces ich produkcji podlega ścisłej kontroli laboratorium fizyko-chemicznego i mikrobiologicznego. Produkty lecznicze rozprowadzane są poprzez hurtownie farmaceutyczne do aptek i uprawnionych do handlu lekami sklepów. Natomiast kosmetyki firmy dostępne są zarówno w ramach sprzedaży stacjonarnej na terenie całej Polski oraz poprzez sklep internetowy www.sklep.sulphur.com.pl.

Co wiemy o firmie Sulphur

Firma Sulphur od początku swojej działalności, podobnie jak Dr Irena Eris S.A., jest firmą rodzinną. By kontynuować tradycję i dalszy rozwój firmy zapoczątkowany przez założycieli firmy Sulphur, Grupa Dr Irena Eris nie zamierza zmieniać nazwy przejętej firmy. Celem Grupy jest utrzymanie oraz rozwój zespołu pracującego dla Sulphur, gdzie obecnie zatrudnionych jest 26 osób.

Co wiemy o Grupie Dr Irena Eris S.A.

Grupa Dr Irena Eris jest jednym z wiodących polskich producentów kosmetyków oraz właścicielem uznanych w Polsce i na świecie marek: Dr Irena Eris, Pharmaceris, Emotopic, Lirene i Under Twenty. Firma jest także operatorem sieci trzech luksusowych hoteli pod marką Hotele SPA Dr Irena Eris w Krynicy-Zdroju (Małopolska), Wzgórzach Dylewskich (Mazury Zachodnie) oraz w Polanicy-Zdrój (Kotlina Kłodzka).

Działalność spółki w segmencie kosmetycznym koncentruje się na produkcji: kosmetyków premium pod marką Dr Irena Eris (w tym linii kosmetyków pielęgnacyjnych i specjalistycznych do twarzy, ciała i do makijażu), dermokosmetyków (w tym wyrobów medycznych) pod marką Pharmaceris i Emotopic obejmujących specjalistyczne produkty apteczne, umożliwiające kompleksową pielęgnację skóry problemowej, oraz kosmetyki rynku masowego pod markami Lirene i Under Twenty.

W skład segmentu kosmetycznego wchodzi również rozwijana od ponad 20 lat działalność Kosmetycznych Instytutów Dr Irena Eris oraz Dr Irena Eris Beauty Partner.

Dr Irena Eris w 2012 r. jako pierwsza i jedyna polska marka została przyjęta do prestiżowego Comité Colbert – stowarzyszenia najbardziej luksusowych marek, wśród których znajdują się m.in. Chanel, Dior, Louis Vuitton oraz hotele takie jak Hotel Ritz czy Hotel George V w Paryżu.