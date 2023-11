Drogeria dm otwiera pierwszy sklep w Grodzisku Wielkopolskim

Wyjątkowo z okazji otwarcia drogeria oferuje dodatkowy 15% rabat powitalny oraz kremowy żel pod prysznic marki własnej Balea. Będzie można otrzymać go w prezencie przy zakupach za okazaniem kuponów dostępnych w gazetkach dm lub zakupić. Oferta ważna jest do 18 listopada lub do wyczerpania zapasów.

Na odwiedzających drogerię dm w dniach 8 i 10 listopada czekać będą mini prezenty, atrakcyjne animacje i zabawy z muzyką, spotkanie z pluszowym Misiem Czyścioszkiem - Saubär, doradztwo w zakresie kosmetyków, wizażystka marki Eveline i Pierre Rene. Dla klientów przygotowano także rozgrzewająca herbatę i pop corn.

W asortymencie dm znajduje się szeroki wybór produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, artykuły zdrowotne i higieniczne oraz produkty w kategoriach kosmetyki i perfumy. W dziale dziecięcym sklepu dm rodzice znajdą wszystko dla niemowląt i dzieci. Klienci kupią tu także żywność, artykuły gospodarstwa domowego i karmę dla zwierząt.

Powierzchnia sali sprzedaży dm w Grodzisku Wielkopolskim wynosi 503,25 m2. Drogeria zadbała o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklep wyposażony jest w ławeczkę do odpoczynku, stację pakowania prezentów, z której korzystać można nieodpłatnie. Na klientów czeka komfortowy parking.

Sklep dm otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 09:00 do 21:00.