Drogeria Silcare najemcą NoVa Park

Pod koniec września do grona najemców NoVa Park w Gorzowie Wielkopolskim dołączyła drogeria Silcare.

Drogeria Silcare w swojej ofercie ma bogaty asortyment produktów i akcesoriów do stylizacji paznokci, a także produkty do pielęgnacji ciała, włosów, dłoni i stóp oraz produkty do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Drogeria zajmuje powierzchnię 66 mkw.