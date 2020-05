Drogeria Silcare w Galerii Bronowice

Drogeria Silcare wszystkie swoje kosmetyki produkuje w Polsce, fot. mat. pras.

Galeria Bronowice poszerzyła swoją ofertę o nowego najemcę. Kolejnym punktem, który pojawił się na kosmetycznej mapie centrum handlowego jest drogeria Silcare, która oferuje swoim klientom produkty do stylizacji paznokci oraz pielęgnacji ciała.

Lokal znajduje się na poziomie 0 i zajmuje powierzchnię 30 m kw.

Drogeria Silcare wszystkie swoje kosmetyki produkuje w Polsce. W ofercie polska marka posiada produkty do stylizacji paznokci, a także kosmetyki do pielęgnacji ciała, włosów, twarzy, dłoni i stóp. Asortyment firmy dociera do krajów na całym świecie. Firma Silcare, uwzględniając w swoich działaniach obecną sytuację, uruchomiła również produkcję preparatów biobójczych, dezynfekujących i czyszczących.

Na terenie krakowskiego centrum handlowego pojawił się też maseczkomat, w którym można zakupić maseczki ochronne. 4-warstwowe maseczki z kontrafałdą pakowane są po 5 szt. oraz 10 szt.