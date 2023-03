Drogerie dm: Nie będziemy sztucznie zawyżać cen, by potem je obniżyć

- Otwarcie pierwszej drogerii dm w Krakowie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Bardzo nas to cieszy, bo dla dm to istotny region. Dlatego z radością otwieramy drugi już sklep w tym mieście, zapraszając kolejnych krakowian do świata naszych marek. “Tu liczy się człowiek, tu kupuję” - to nasza myśl przewodnia i mamy nadzieję, że kolejni mieszkańcy Krakowa odwiedzając drogerie dm będą mogli przekonać się o tym, jak ważni są dla nas klienci - mówi Michał Grabe, Kierownik Regionalny dm w Polsce.

Marka własna w dm

W asortymencie dm znajduje się szeroki wybór produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, artykuły zdrowotne i higieniczne oraz produkty w kategoriach kosmetyki i perfumy. Klienci mogą także kupić żywność, artykuły gospodarstwa domowego i karmę dla zwierząt. Dużą popularnością, cieszą się produkty marek własnych. Wśród nich wymienić należy markę Balea, czy najlepiej sprzedającą się markę certyfikowanych kosmetyków naturalnych alverde.

Dm: Czym zdobędziemy polski rynek? Niskimi cenami

Tym, co wyróżnia dm na polskim rynku są ceny. Drogerie gwarantują trwałą cenę półkową, która nie jest podwyższana przez okres minimum 4 miesięcy od daty ostatniej podwyżki widocznej przy każdym produkcie. Dzięki temu ceny półkowe dm są trwale niższe.

Powierzchnia sali sprzedaży nowej drogerii dm w Krakowie wynosi około 450 m2. Drogeria zadbała o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklep wyposażony jest w ławeczkę do odpoczynku, czy stację pakowania prezentów, z której korzystać można nieodpłatnie. Na klientów czeka komfortowy parking. Drogeria otwarta będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 09:00 do 21:00 i w niedziele handlowe w godzinach 10:00-18:00.